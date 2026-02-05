禍從口入｜32歲女從不食魚生 如廁排出3米寄生蟲 求醫揭砧板使用不當釀禍

廣東深圳一名32歲張姓女子，早前如廁時竟排出一條長達3公尺的白色帶狀物體，狀甚恐怖。張女隨即拍片並前往醫院求醫，經診斷證實感染「無鉤絛蟲」。醫生細問下發現，張女雖無進食生冷食物的習慣，但家中廚房僅得一塊砧板，既用來切生肉又切蔬菜，且從未徹底消毒，相信正是此壞習慣導致寄生蟲入體。

