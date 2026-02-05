禍從口入｜32歲女從不食魚生 如廁排出3米寄生蟲 求醫揭砧板使用不當釀禍
廣東深圳一名32歲張姓女子，早前如廁時竟排出一條長達3公尺的白色帶狀物體，狀甚恐怖。張女隨即拍片並前往醫院求醫，經診斷證實感染「無鉤絛蟲」。醫生細問下發現，張女雖無進食生冷食物的習慣，但家中廚房僅得一塊砧板，既用來切生肉又切蔬菜，且從未徹底消毒，相信正是此壞習慣導致寄生蟲入體。
據《深圳大件事》報道，該名32歲張姓女子如廁大便時，赫然發現排出一條長達3公尺的白色條狀物，她一看直覺「很像蟲」而深感不妙，遂趕往龍華區人民醫院求診。確診為無鉤絛蟲感染後，經藥物治療已成功排出蟲體。惟張女百思不得其解，自己向來不吃生食，何以會招惹寄生蟲？
全屋得一塊砧板 生熟不分惹禍
經醫生多番追問，終揭發張女家中的廚房長期只使用一塊砧板，生食與熟食均在同一塊板上處理，懷疑正是這種「生熟不分」的習慣令她中招。醫生強調，不少人誤以為只有進食生冷食物才會生蟲，但其實廚房的衛生死角及烹飪陋習，同樣是傳播溫床，若廚具生熟混用，風險更會倍增。
龍華區人民醫院感染性疾病科醫師指出，鑑於現代人的飲食習慣，寄生蟲主要透過以下3大途徑傳染給人類：
- 食材處理不當：部份人存有僥倖心態，認為「高溫炒一下就安心」，惟絛蟲必須在70℃以上環境持續加熱5分鐘方能殺滅。若肉片切得過厚或翻炒不均，導致中心溫度未達標，感染風險依然存在。
- 間接接觸感染：處理生肉後未有徹底洗手，或以受污染雙手接觸餐具及食物，均可能導致寄生蟲卵「從手入口」。
- 生熟交叉感染：這是家居最易被忽視的漏洞。生肉或海鮮可能帶有幼蟲，若使用處理過生肉的刀具、砧板去處理熟食或涼拌菜，幼蟲便會附著食物表面，進入人體後發育為成蟲。
醫生建議，廚房應備有兩套用具以分開處理生熟食物。烹煮牛、豬肉時務必徹底煮熟，確保瘦肉無粉紅色、肥肉呈透明狀，應避免進食「7分熟牛排」等未全熟肉類；魚貝類亦需加熱至中心溫度70℃以上。此外，處理生肉後緊記用肥皂洗手，並養成每週至少徹底消毒砧板一次的習慣。