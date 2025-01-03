人類偏肺病毒、蘋果病個案增加 將軍澳慧安園要求所有外來人士探熱
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亞洲多地近期均有不同疫症發生，早前日本就傳出「蘋果症」感染個案增加，數字創多年來新高，內地亦爆出「人類偏肺病毒」（HMPV），甚至有指該病未有特效藥可有效治療。近日網上就有傳將軍澳慧安園昨日（2日）起要求所有外來人士，上樓時必須探熱，引起部分居民不滿。
將軍澳屋苑要求外來人士探熱 居民：唔知以為又有新冠！
有網民於Facebook群組「將軍澳主場」發文，稱慧安園即日起要求外來人士，尤其是外賣員工在進入前必須先探熱。大部分留言網民都對做法表示不滿，有人擔心「慧安園嘅單都唔會有人接」，反問「叫外賣係咪要自己拎上樓」，嘲「唔知以為宜家Covid（新冠疫情）緊」。
慧安園物業管理處回覆本地傳媒查詢時表示，因應各地有不同病毒肆虐，故規定速遞、送貨、送外賣等外來人士進入時需要探熱。職員又指外來人士如無發燒可照樣送貨，如發現有發燒則會派發口罩，並強調措施僅針對外來人士，對住戶並無影響。
日本爆蘋果病 可致孕婦流產
早前於日本爆發的「蘋果病」在港稱為「第五病」，東京的患者數量一度創出25年來新高。據了解，蘋果病主要影響兒童，患者的雙頰會長出紅疹紅腫，貌似蘋果因而得名。感染蘋果病的幼童一般可以自行康復，但疾病對孕婦影響就較大，有可能影響胎兒健康，最嚴重甚至可引致流產。
蘋果病以外，日本近日流感擴散情況亦較嚴重。據日本厚生勞動省早前公佈，日本於上月16至22日共錄得21.1萬宗流感個案，全國47個都道府縣中有36個的流感狀況達「警報」級別；中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前指除日本以外，內地、台灣及新加坡都有甲型流感爆發，港人外遊後返港可能將病毒帶入境內，本港亦可能會在1月爆踏入流感高峰期。
內地「人類偏肺病毒」暫無特效藥治療
另一方面，內地早前爆出「人類偏肺病毒」（HMPV）疫情，幼兒、長者或免疫力低人士感染後有機會出現氣管炎甚至嚴重肺炎等徵狀。有內地醫生指該病目前並無針對性藥物可作治療，但一般而言患者可以在感染後約1星期自行康復，大部分情況不會造成嚴重後果。