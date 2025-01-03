人類偏肺病毒、蘋果病個案增加 將軍澳慧安園要求所有外來人士探熱

亞洲多地近期均有不同疫症發生，早前日本就傳出「蘋果症」感染個案增加，數字創多年來新高，內地亦爆出「人類偏肺病毒」（HMPV），甚至有指該病未有特效藥可有效治療。近日網上就有傳將軍澳慧安園昨日（2日）起要求所有外來人士，上樓時必須探熱，引起部分居民不滿。

