61歲江華老得優雅：我完全無執過 做爸爸即戒煙戒酒 揭太太有大病都唔會醫

「老都可以有老嘅優雅！」已淡出娛樂圈多年的61歲江華，近日因「掃地僧」短片再次成為焦點，更罕有現身接受《東方新地》日日健康專訪，回顧當年，他經歷了辛苦的演藝生涯，成就了唐僧、李大蝦等經典角色，後來成為父親後開始戒煙戒酒，為家庭付出並找到了屬於自己的生活節奏，選擇過著簡樸而平凡的生活。他形容這種健康源於心境的改變：「任何問題都唔係人哋，係你自己。」

