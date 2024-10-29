61歲江華老得優雅：我完全無執過 做爸爸即戒煙戒酒 揭太太有大病都唔會醫

「老都可以有老嘅優雅！」已淡出娛樂圈多年的61歲江華，近日因「掃地僧」短片再次成為焦點，更罕有現身接受《東方新地》日日健康專訪，回顧當年，他經歷了辛苦的演藝生涯，成就了唐僧、李大蝦等經典角色，後來成為父親後開始戒煙戒酒，為家庭付出並找到了屬於自己的生活節奏，選擇過著簡樸而平凡的生活。他形容這種健康源於心境的改變：「任何問題都唔係人哋，係你自己。」
四大經典角色 最討厭唐僧
江華的演藝生涯中塑造了不少經典角色，包括《西遊記》的唐僧、《尋秦記》的嫪毒、《九五至尊》的李大蝦，以及《楚漢驕雄》的西楚霸王項羽。他坦言，雖然唐僧這個角色讓觀眾印象深刻，但卻是他最不喜歡的一個，「冇戲做呀大佬，冇辦法！」因此江華當時為木納的唐僧加入了自己的演譯方式，令角色更立體，感謝觀眾對唐僧一角的喜愛。
31歲日夜顛倒 41歲戒煙戒酒
31歲正值江華事業巔峰時期，儘管當時的他被視為「顏值巔峰」，但背後卻是身心極度疲憊。江華回望當時的演戲歲月，形容輪班工作令他日夜顛倒：「當你係主角嘅時候，每條（故事）線都有你份，根本無時間休息。」但無論角色喜歡與否，他都必定全力以赴。
江華與太太麥潔文結婚後育有一子一女，41歲已為人父的他，毅然決定戒掉煙酒，希望成為子女的好榜樣，「我唔想將來個仔擔住煙，我叫佢『你唔好食煙啦衰仔』，然後佢就話咁你又食。而且我發覺飲酒之後，你嘅身體狀態係會被消耗！」這促使他下定決心改變，戒掉多年來的習慣，以更健康的狀態陪伴家人。
61歲做「掃地僧」 優雅地老去
近年江華已淡出娛樂圈，選擇過著簡單踏實的生活。最近江華在抖音分享的生活短片，只見他身穿短褲半裸掃地，加上光頭造型，令網民笑言唐僧變「掃地僧」，但盛讚他「個身材Keep到幾好」、「61咁嘅身型好難得，無肚腩」、「fit過好多30幾」。對於被形容似少林寺僧人，江華笑言只是分享日常生活「無咩新奇」，又稱人生其實有很多階段，也很慶幸自己能擁有這種生活，平凡而自在。
毫無偶像包袱的江華強調，比起追求外在的修飾，更重要的是心態的調整。「我就完全無執過嘅，人自然啲就好，今日你搞到好靚都好，但你打算搞到死都仲要搞？」他指出，健康的根本在於能否接受自然的變化，不必強求外在的完美，「老去也可以有老去的優雅」，並指年輕時的青春珍貴，但隨著年齡增長，內心的沉穩與閱歷更為寶貴。
敬佩太太的灑脫
與太太麥潔文結婚三十多年，江華形容太太是他背後的堅實支柱，又透露太太曾稱，如果自己不幸患上大病，寧願不接受治療，以免拖累家人，「如果要醫一個大病，其實你會好內耗，又唔知醫唔醫得好，醫好之後仲行唔行到或者做各樣嘢。」對於太太的灑脫，江華感嘆道：「如果你講得出又做得到的話，你真的很瀟灑。」雖然江華已淡出娛樂圈，但他和太太麥潔文仍會間中參與表演，兩人將於今年12月8日舉行「耆樂無窮演唱會」，在觀塘基親教家服務中心為街坊獻唱。
對於任職護士的兒子陳耀淙（Bryan），他對於兒子能找到充滿使命感的工作，為此感到十分驕傲，而女兒陳薔天在音樂方面的才華，從寫歌、填詞到歌唱表現也備受江華讚賞。他認為，從小教導孩子懂得禮貌是家庭教育中的一個重要環節，「見到叔叔伯伯，或者哥哥、姐姐都要主動打招呼。」這是他們家庭的核心價值之一。
「任何問題都唔係人哋，係你自己」
回首當年，江華曾在演藝圈風光一時，做過炙手可熱的一線小生，然而他選擇主動退下光環，追求更簡樸平凡的生活，這一切讓他對人生有了更深的感悟。他坦言，所有的問題其實不在於他人，而在於自己如何看待，「任何問題都唔係人哋，係你自己。當你開竅、明白咗，就唔會再去糾結。」
江華又直言，如果總是覺得被人佔了便宜，便心生怨懟，這其實是自己還未學會成長。「你被人佔咗便宜，並唔係嗰個人問題，而係你自己差勁啫，總之你明白咗，就好過好多。」他形容，只有釋懷心中執念，生活才會輕鬆愉快。