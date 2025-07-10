尿道炎｜6成女性有尿道炎 推薦洛神荷葉茶防尿道感染 中醫拆解4個穴道減復發風險
尿道感染易復發 治療分2大方向
台灣彰化馬光中醫診所的許瑋軒醫師指出，當小便變得頻繁且急迫，伴隨疼痛，甚至私密處或小腹出現不適，小便混濁或帶血，這些都是泌尿道感染的徵兆，應立即就醫。中醫將泌尿道感染歸類為「淋證」，治療分為急性期和調理恢復期。
急性期：針對濕熱
在急性期，治療重點是去除濕熱，常用白茅根、滑石、淡竹葉等藥材來幫助恢復正常排尿功能。許瑋軒提醒，患者在此階段不應自行服用抗生素或蔓越莓飲品，而應及早就醫，以免病情惡化。
調理恢復期：預防濕熱
中醫在調理恢復期的強項是預防濕熱影響膀胱，確保小便通暢。這一階段的治療重點在於調理體質，防止感染反覆發作。
3種體質易反覆感染
許瑋軒指出，容易反覆感染泌尿道的體質主要有三種：
- 濕熱體質：喜愛烤炸辣食物，飲水不足，導致體內濕熱，易便秘和小腹肥大。
- 脾腎氣虛：老年人或過度勞累者，脾腎虛弱，抵抗力下降，易感疲倦、浮腫和小便不淨。
- 肝氣鬱滯：情緒焦慮、壓力大者，肝氣鬱滯，易煩躁、失眠和小便刺痛。
穴位保健與茶飲調養
除中藥調理，許瑋軒建議可在家利用穴位按摩和茶飲來預防泌尿道感染。
- 濕熱體質：按壓築賓穴，排除濕熱和毒素
- 脾腎氣虛：按壓三陰交穴、太谿穴，促進水氣運輸
- 肝氣鬱滯：按壓太衝穴，疏肝解鬱、降火氣
洛神荷葉茶預防尿道炎
許瑋軒推薦洛神荷葉茶，能排除濕熱，洛神花的抗發炎效果優於蔓越莓，有助減少感染復發。
- 材料：洛神花、烏梅、山楂、荷葉、陳皮、炙甘草
- 製作方法：將洛神花、烏梅、山楂、荷葉、陳皮、炙甘草放入鍋中，加水煮沸後續煮20分鐘即可飲用
許瑋軒提醒，預防泌尿道感染的關鍵在於良好的生活習慣和體質調理。建議多喝水、避免憋尿，飲水量應達到體重x30c.c.，並平均分配，每兩小時排尿一次。此外，應避免刺激性食物如烤炸辣、菸酒，多攝取維生素C，穿著透氣衣物，月經期間勤換衛生用品。
約6成女性患泌尿道感染
泌尿道感染（Urinary tract infections，UTI）是常見於婦女的疾病。根據醫學文獻，每兩名婦女中即有一名曾經患上泌尿道感染，而約六成女性一生中曾經歷一次或以上有症狀的感染。泌尿道感染大部分情況由大腸桿菌引致，包括尿道炎、膀胱炎、腎炎。泌尿道感染的症狀通常很明顯，並有機會復發；如果得不到適當的治療，後果可能很嚴重。
泌尿道感染症狀
- 尿頻：次數頻密，但每次只能排出小量尿液
- 小便時感到赤痛、灼熱
- 尿液混濁，甚至帶血
- 小腹脹痛（近恥骨位置），顯示膀胱感染
- 如有發熱、腰背痛、作悶、嘔吐，顯示腎臟可能受到感染
為何女性有較高機會患上尿道炎？
女性比男性患上泌尿道感染的機會為高，主要由於生理結構有別：
尿道長度
男性的尿道長約15厘米，而女性的尿道只有5厘米，所以細菌容易直上膀胱，再逆流而上到達腎臟。
性行為的刺激
陰莖的進入，不但刺激性器官，也會把外陰部的細菌送入女方的尿道。
尿道的開口部位
男性尿道口開於陰莖前端，女性尿道口則開於外陰部，鄰接陰道口，也靠近肛門，又被大小陰唇包圍著。假如外陰不清潔或如廁後從肛門向前抹拭，便很容易受到外陰、陰道或者肛門內細菌侵襲而引起感染。
特別容易感染的時期
- 懷孕期：膨脹的子宮壓着膀胱，令膀胱未能完全排清小便
- 更年期：抵抗力減弱
泌尿道感染治療方法
- 患者應按醫生指示完成整個療程的抗生素，不應中途停藥；否則細菌可能產生抗藥性，患者便需要較長時間服用較強勁的抗生素才能把細菌徹底消滅。
- 患者應飲用大量開水，因為充足的尿量有助將細菌從尿道沖洗出體外。
- 如患有糖尿病或尿道結石，應接受適當的治療，才能預防泌尿道感染。
泌尿道感染預防方法
- 保持個人衞生
- 如廁後應從外陰由前往後至肛門抹拭
- 要注意房事衞生，及後要排清小便
- 避免使用含香料成分的肥皂、梘液、陰道灌洗液
- 避免穿着太緊身或不透氣的褲（包括內褲）
- 多喝清水
- 避免習慣忍尿
- 提高警覺，及早發現和醫治