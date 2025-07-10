尿道炎｜6成女性有尿道炎 推薦洛神荷葉茶防尿道感染 中醫拆解4個穴道減復發風險

部分尿道炎因經常忍尿而起，同時基於生理結構不同，女性出現泌尿道感染的風險又比男性高出4倍，其中又以孕婦及更年期女性更容易出現，如問題持續甚至可導致腎炎。有中醫師指出女性尿道炎有明顯復發傾向，故治療方法亦分為急性期及恢復期兩種，而4個穴位的按摩與1款洛神花差就有助預防泌尿道感染。

