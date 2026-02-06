點解搭長途巴士特別好瞓？其實係架車正喺度用物理頻率，喺十五分鐘內強制幫你「熄機」
一上車就感到睏倦，這種生理反應其實是大腦在特定環境驅使下的「被動休眠」。澳洲皇家墨爾本理工大學與日本東北大學的研究均指出，從車輛的低頻震動到密閉空間的氣體濃度，車廂環境正透過物理與生理的雙重夾擊，強制將大腦切換至節能模式。
車輛震動是天然的「低頻搖籃」
車輛在行駛過程中難免會與地面或軌道摩擦產生震動。這種全身震動雖然頻率不高，但在生理學上具有強烈的誘導性。
皇家墨爾本理工大學的研究發現，即使是身體健康的年輕受試者，在接受 –15 Hz的隨機震動實驗中，僅15分鐘就會出現明顯的困倦感，30分鐘內大腦的覺醒程度與反應能力會大幅下降 。
密閉空間內二氧化碳大量堆積
在狹小封閉的車廂內，人類呼吸產生的會迅速累積。日本東北大學的研究指出，當濃度達到 1000–4000 ppm時，人體會出現顯著的生理反應，包括入睡潛伏期縮短和主觀嗜睡感加劇。
這種現象在現實中極為普遍。一項針對 43 座景區觀光巴士的實測顯示，在正常運行中，車內CO2濃度經常超過3000ppm。在這種高濃度環境下，大腦會因為氧氣交換效率下降而進入「節能模式」，讓人感到昏沉、頭暈。
大腦正在處理「感覺衝突」
人體感知空間方位主要依靠前庭系統（內耳平衡感）。坐車時的加減速與顛簸，會讓前庭系統不斷向大腦發送「我們正在移動」的信號。然而，如果你盯著車內不動的物體（如手機或書本），視覺系統則會向大腦報告「我們是靜止的」。這種信號的不一致被稱為「感覺衝突理論（。大腦為了協調這些矛盾的信息會消耗大量的神經能量，進而產生疲勞感。對於敏感的人來說，這種衝突還會引發動暈症（暈車）。
2招緩解搭車疲勞
微循環運動： 在座位上可以偷偷做「勾腳尖」動作。每隔 10 分鐘，將腳尖勾起、放下，重覆 20 次。這能像泵一樣幫助下肢血液回流，緩解因巴士震動與長時間久坐導致的肌肉僵硬。
尋找「新風口」： 盡量選擇靠近巴士門或空調出風口直吹的位置。這些地方的二氧化碳濃度通常比車尾低。