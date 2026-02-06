點解搭長途巴士特別好瞓？其實係架車正喺度用物理頻率，喺十五分鐘內強制幫你「熄機」

一上車就感到睏倦，這種生理反應其實是大腦在特定環境驅使下的「被動休眠」。澳洲皇家墨爾本理工大學與日本東北大學的研究均指出，從車輛的低頻震動到密閉空間的氣體濃度，車廂環境正透過物理與生理的雙重夾擊，強制將大腦切換至節能模式。

