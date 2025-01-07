長假外遊帶藥傍身 即睇旅行必備平安藥 6類藥物大人小童合用
平安藥包｜外遊必備 平安藥包6大必備藥物
1. 止痛退燒藥
撲熱息痛是香港常用的止痛和退燒藥物。雖然正常劑量下使用是安全的，但肝功能受損的患者應謹慎使用，以免進一步損害肝臟，甚至可能導致死亡。
2. 腸胃藥
外遊時享用美食可能會引起水土不服，導致腹瀉。電解質補充劑能補充流失的水分和電解質，防止脫水和電解質失衡。如果服藥後腹瀉未改善，或出現便血或黏液，應立即就醫。
3. 抗組織胺藥
這類口服抗敏藥物分為具鎮靜和不具鎮靜作用兩種。當身體對抗過敏原時會釋放組織胺，導致發炎。抗組織胺能抑制組織胺，紓緩過敏症狀，如花粉熱、麻疹、瘙癢、打噴嚏、流淚和流鼻水，亦可減輕昆蟲叮咬引起的疼痛和腫脹。
4. 暈浪丸／止暈藥
長途旅行時，對於容易暈車的人士，暈浪丸是必備藥物。需注意的是，服用後可能會引起嗜睡、短暫視力模糊或口乾，應多喝水，避免操作機械或駕駛。
5. 傷風感冒藥
這類藥物主要用於緩解過敏、流鼻水和咳嗽等症狀，幫助身體自行復原。需注意的是，某些藥物可能含有多種成分，市民應留意劑量，避免重複服用相同成分的藥物，導致過量。
6. 消毒軟膏／膠布／碘酒
用於處理輕微擦傷、割傷和咬傷，預防感染。亦可攜帶止痕藥，應對蚊蟲叮咬。
平安藥包｜建議往家庭醫生配藥
消委會建議，平安藥可往相熟的家庭醫生配備；一般而言，醫生會按外遊人士的需要及病歷，處方一些合適的應急藥物如感冒藥、腹瀉腹痛用藥等，並會給予相關服用指示。外遊人士亦可自行到藥房配平安藥，不過須清楚告知藥劑師自己及同行家人的服藥紀錄和藥物敏感紀錄等資料。
對於長期病患者，例如患有心血管病、慢性阻塞性肺病、糖尿病或高血壓人士，應諮詢醫生相關疾病的旅遊風險；如需每天服藥，應帶備整個藥袋，附上患者姓名、藥名、處方藥物的醫院及診所名稱等資料。
日常服用的藥物應以手提行李隨身攜帶以免遺失。如需攜帶特別藥物或醫療輔助儀器，應於出發前請醫生簽發簡單的病歷紀錄包括藥物及儀器資料等以便海關過境查問，或有需要在當地配藥或接受治療時供醫生參考。長途旅行的旅客更應向醫生諮詢服藥劑量，如糖尿針注射分量及時間，以作適當調整安排。
各地藥物規例需知
根據香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心的資料，某些藥物在特定國家或地區可能受到管制。例如，英國常見含有偽麻黃鹼的抗過敏藥在日本屬於禁止藥物。市民外遊前應了解當地的藥物規管條例，以免違法。
1.日本
英國常見含有偽麻黃鹼的抗過敏藥和通鼻塞藥，如Sudafed和Vicks，在日本屬於禁止藥物。
2.卡塔爾
英國常用的非處方藥物，如感冒藥、咳藥水等，入境時需附有醫生處方。
3.中國
旅客攜帶任何個人藥物入境中國時，需有醫生處方及說明便條。
4.哥斯達黎加
前往哥斯達黎加的旅客攜帶個人藥物時，需附有醫生處方，並可能被要求出示醫生說明。
5.印度尼西亞
多種處方藥物，如可待因、安眠藥和治療過度活躍症的藥物，均屬違法。
旅遊藥物小貼士
- 藥品應放在正確標記的容器中，並放於手提行李內。
- 為防止手提行李丟失，旅客可預先將少量藥物放在身旁。
- 攜帶受監管的藥物或注射劑時，需附有醫生處方，說明藥物的通用名稱或用途，以便通過邊境檢查。必要時，請出示旅遊保險或過往病歷的證明。