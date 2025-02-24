廖偉雄自爆中風半邊身失知覺 發病同時生怪瘤靠2招保命 中風7大病徵手面痲痺屬警號

67歲的「燦神」廖偉雄近年來轉型務農，事業雖然蒸蒸日上，但健康狀況卻亮起紅燈。最近他在個人YouTube頻道上透露，數月前曾經中風，右腳亦出現痛風問題，病發當日更懷疑頭頂長出「怪瘤」，直言病情「攞命」。

