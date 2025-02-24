廖偉雄自爆中風半邊身失知覺 發病同時生怪瘤靠2招保命 中風7大病徵手面痲痺屬警號
燦神下顎痲痺 事隔1個月即中風
廖偉雄在其YouTube頻道「燦神龍場」上自爆健康狀況不佳，直言「一隻腳中風，一隻腳痛風，攞命呀！攞命呀！大佬，攞命呀」。他表示早在2024年11月底，發現左邊下顎僵硬麻痺，懷疑自己有中風跡象。雖然服藥後情況稍有改善，但幾天後仍感不適。某日，他食完燒鵝及糯米飯後又突然不適，
「好疲倦同埋唔想講嘢，跟住開車返屋企，喺車度瞓，瞓瞓吓突然感覺好急屎，跟住感到頭頂唔舒服。一摸突然發現成粒嘢脹咗出嚟！口唇裡面又脹漲咗！成頭好似人哋練九陰真經咁，一嚿一嚿腫脹咁。」
左腳失去知覺 右腳痛風纏身
到了12月某日，廖偉雄突然感到左腳無力，逐漸失去控制。「完全冇知覺，大鑊啦。死啦，中風呀！」朋友建議他看醫生，但他選擇自行服藥，結果氣血通暢，左腳恢復行動能力。然而，左腳小腿肌肉卻出現萎縮，他推測是因為早前撞傷臀部，壓住神經線所致。
嘗試多種療法 燦神自言針灸最有用
廖偉雄透露，從發現問題至今已超過兩個月，他嘗試了多種治療方法，其中以針灸效果顯著，康復進度達6成。
「呢個故事教訓我哋，呢個病情唔係簡單，話中風一定係個心，塞個嘢（心腦向管阻塞），有好多原因令你血液流通唔到。」
他又認為自己能夠逃過一劫，主要是因為隨身攜帶藥物。
香港平均每年3,000人死於中風
據醫管局資料，香港每年平均約有3,000多人死於中風 (Stroke)，目前是本港第四號「致命殺手」。患者年齡通常在50歲以上。不過，近年數字顯示患中風人士的發病年齡有下降趨勢。中風的醫學名稱為「大腦血管疾病」。腦部的血液供給因某些原因而減少或阻斷, 令腦細胞突然缺氧, 數分鐘內可令腦細胞損壞而失去功能，進而令該部份腦細胞所支配的身體功能受障礙。
中風是嚴重的內科急症，三個月內的死亡率大概是百份之三十。然而，生存者當中，有超過一半會完全回復自我照顧能力，少於兩成的病人有嚴重殘障。復原因素除取決於腦部受損的嚴重程度(包括中風的類型，範圍及位置) 、併發症的產生以及中風前病人的自我照顧能力之外，病人和家屬∕照顧者態度和支持以及適當的康復治療亦起了決定性的作用。
中風7大病徵
大部份中風前均無先兆。由於中風的影響可極為深遠，當出現下列警告訊號時，要立即延醫診治，以減低中風的後遺症：
- 言語不清或說話表達出現困難
- 一隻手臂、腳或半邊臉突然發生短暫的麻痺、軟弱無力或癱瘓
- 視線突然模糊或一隻眼睛看不清楚
- 突發性的劇烈頭痛
- 身體平衡及手腳協調出現困難、或突然無故倒下
- 無故頭暈或昏厥
- 可能出現失禁
小中風的徵狀與中風一樣, 但只持續數分鐘便消失, 而無遺留永久殘障, 病人可有一次或數次的小中風, 這可能意味真正中風的來臨. 無論如何, 當出現警號，應立即求醫。
7招預防中風
以下方法有助確保心臟及血管健康，減低中風的風險：
- 不吸煙
- 保持均衡飲食，進食低脂肪食物及減少進食含高鹽量的食物
- 減少飲酒
- 定期做適量的運動
- 控制體重
- 爭取充足的休息，避免精神緊張
- 定期檢查身體，控制血壓的水平(最少兩年一次)