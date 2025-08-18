微塑膠｜飲用水微塑膠可傷腦致癌 專家教2個簡單動作 最高去除90%微塑膠

飲用水中微塑膠的污染問題引起廣泛關注。根據研究，一瓶500毫升的瓶裝水中可能含有多達10萬顆微塑膠顆粒，當中亞洲及非洲是受污染最嚴重的地區。有食安專家就分享一項研究，指煲水後2個動作就可以將90%的微塑膠粒去除。

