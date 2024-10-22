微波爐不潔污染食物可致敗血症 4大錯誤用法恐釋有害物質
有研究發現微波爐如清楚不當，內容可藏逾700種微生物，甚至會有致病惡菌，嚴重可致敗血症。HOYTV節目《健康關注組》邀請了腸胃肝臟科專科醫生楊穎妍及註冊運動營養學家（英國）歐倩怡，分享使用微波爐的4大常見錯誤，並由家務達人黃詩華Sammy示範天然清潔方法。
廚具清潔不當致發燒屙嘔
楊穎妍醫生提到，她曾遇過一名腎病患者，突然導致持續發燒及腹痛入院，檢查發現病人體內大便及血液都存在沙門氏菌，最終需要接受洗腎治療，相信是由於長期使用未徹底清潔的廚具所致。
西班牙研究：微波爐藏逾700種微生物
早前一項西班牙研究指出，微波爐內存在超過七百種微生物，其中部分更是致病細菌，包括金黃葡萄球菌、芽孢桿菌等，楊醫生提醒，這些微生物有機會引致嚴重感染，如肝膿瘡或肺膿瘡，甚至細菌入血導致敗血病。
常見錯誤一：保鮮膜貼著食物
註冊運動營養學家（英國）歐倩怡則分享，她曾目睹同事在微波爐中使用保鮮膜時，將膜緊貼於食物表面加熱。她指出，塑膠加熱時會釋放塑化劑，這些化學物質一旦滲入食物中，將對健康構成風險。
常見錯誤二：熱度不均未熟透
微波爐的另一常見問題是加熱不均。歐倩怡指出，食物有時在微波爐中一部分過熱，另一部分仍未加熱完全，未徹底殺死食物中的病菌。她提醒，用戶在使用微波爐時，應留意食物的加熱均勻性，避免食用未完全熟透的食物。
常見錯誤三：使用膠器皿
長期使用塑膠器皿進行加熱會增加塑化劑滲入食物的風險。歐倩怡指，塑膠表面若刮花或長時間使用，會加速化合物的釋放，她建議儘量使用玻璃器皿代替塑膠器具，減少化合物釋放的可能性，同時定期檢查並更換廚具，避免藏污納垢或釋放有害物質。
常見錯誤四：3類食物不宜叮
歐倩怡指，某些食物並不適合使用微波爐加熱：
- 熟雞蛋：加熱後容易爆裂
- 母乳：熱度不均可能燙傷嬰兒口腔及喉嚨
- 加工肉類：加熱後可能形成氧化膽固醇，增加患上冠心病的風險
微波爐加熱會致癌？
針對使用微波爐是否會致癌的說法，楊醫生解釋，微波爐使用的電磁波不屬於放射性輻射，無證據顯示其與致癌有關。然而，她強調使用不當器具如塑膠容器時，仍可能釋放有害物質。因此，她建議優先選用耐熱玻璃器皿進行加熱。
微波爐清潔方法
家務達人黃詩華Sammy建議，先準備以下清潔工具：
- 梳打粉
- 檸檬汁
- 白醋
- 牙刷
- 百潔布
- 毛巾
步驟：
- 將梳打粉與檸檬汁混合，形成糊狀清潔劑。
- 用百潔布和牙刷沾上，然後輕輕刷洗微波爐內部四周。
- 加熱30至50秒，令內部污漬溶解。
- 最後用清水抹布擦一遍，確保不留殘留物。
焗爐清潔方法
準備清潔工具：
- 梳打粉
- 檸檬汁
- 清水
- 牙刷
- 百潔布
- 抹布
步驟：
- 在焗爐內放入檸檬汁和水，加熱5分鐘以產生蒸氣，軟化內部油漬。
- 關閉焗爐後，讓其稍微冷卻，再將梳打粉均勻撒在油漬處。
- 使用牙刷刷洗表面，去除已軟化的油漬和污垢。
- 再次噴灑檸檬汁以增加清潔效果。
- 用抹布擦去殘留污漬及清潔劑，最後再用清水抹布過一次，完成清潔。
圖片來源：HOYTV節目《健康關注組》