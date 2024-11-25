微波爐翻熱一日三餐 男子吸收1種物質長出乳房 專家警告：4種器皿勿「叮」
一日三餐食微波爐食物 男子乳房離奇增大求醫
台灣家庭醫生陳柏臣在「健康零距離」節目中談及微波食物對健康的影響。他提到曾有一名男子一日三餐都會食用以微波爐翻熱的食物，其後因乳房增大而求醫，經過超聲波檢查後確診為男性女乳症。陳柏臣懷疑，這與該男子長期食用超市便利店出售的微波食物有關。
長期吸收一種物質 醫生：運動或喝水亦無法排出
陳柏臣解釋，該名患者本身患有乙型肝炎，並需長期服用制酸劑，這些因素已經使得女性荷爾蒙難以代謝。再加上長期食用微波食物，導致體內塑化劑無法排出，濃度極高，令女性荷爾蒙水平居高不下，最終導致乳房增大。塑化劑是一種脂溶性毒素，容易在體內累積，即使透過運動或多喝水，也難以從汗水或尿液中排出。
塑化劑過量吸收可致男性不育
陳柏臣指出，塑化劑屬於環境荷爾蒙，其釋放的化學成分類似於女性荷爾蒙。男性若累積過多環境荷爾蒙，可能會面臨生育問題，例如精子質量下降。
毒物專家：4種器皿「忌叮」
台灣臨床毒物科護理師譚敦慈則補充，許多人擔心微波爐的輻射問題，其實這是多慮了。她強調，微波爐加熱時產生的有毒物質主要來自於容器，以下4種器皿就更不宜放入微波爐：
- 塑膠
- 美耐皿（（即三聚氰胺樹脂，常被製成外觀類似瓷器的器皿。）
- 金屬邊
- 帶有保鮮膜的容器
譚敦慈表示，她會自備玻璃容器來加熱翻叮食物，以避免攝入塑化劑。
10種食物不宜放入微波爐
根據專家意見，有十種食物不宜使用微波爐加熱，這樣做輕則會降低食物的營養價值，嚴重的話甚至可能導致食物中毒。
1.連殼雞蛋
由於蛋殼不透氣，將連殼雞蛋放入微波爐中加熱，蛋內的水分會轉化為蒸氣，壓力增大後，蛋殼可能會膨脹並爆炸。如果必須使用微波爐加熱雞蛋，應先去殼或敲碎蛋殼，並在蛋黃和蛋白上刺幾下。
2.水果
並非所有水果都適合微波加熱，例如葡萄、香蕉、草莓和奇異果等水果不應放入微波爐中。
3.辣椒
辣椒若過度加熱，可能會引發火災，並產生刺激眼睛和灼傷喉嚨的化學物質。
4.薯仔
煮熟的薯仔若未及時冷藏，可能會滋生細菌，尤其是肉毒桿菌。當再次用微波爐加熱時，熱力可能促使細菌繁殖。
5.米飯
已煮熟的米飯加熱通常無問題，但未煮熟的米飯可能含有細菌孢子，導致食物中毒。若白米儲存不當，孢子會產生毒素，即使高溫也無法消滅。
6.雞肉
冷藏後再加熱的雞肉，其蛋白質可能會變質，導致消化問題。
7.蘑菇
煮熟後再加熱的蘑菇，其內含的蛋白質可能會變質，轉化為有毒物質，食用後可能引起腹痛。
8.紙包飲品
紙包飲品的錫紙飲筒在微波加熱時可能產生火花，應避免加熱。
9.解凍冰鮮肉
微波爐僅適用於解凍肉類，若要加熱熟凍肉，應使用其他方法徹底煮熟，否則可能滋生細菌。
10.油炸食物
油炸食物在微波爐中可能導致油飛濺和火花，甚至引發火災。若微波爐內起火，應先關閉電源，待火熄滅後再開門。