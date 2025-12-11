強身運動｜每日10分鐘「微重訓」 3個月肌肉力量增33％ 5個簡單動作屋企都做到

打工仔工作繁忙，容易缺乏運動。台灣復康科醫生王思恒引述研究指出，其實只需每日利用空檔進行10分鐘的簡單運動，持續12周後，相比起完全不運動的人，肌肉量平均增加了0.42公斤，軀幹伸展力量更大幅提升33%。

