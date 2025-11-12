年輕一代更難面對職場壓力？

不少僱主或管理層近年都有類似觀察：「啱啱入職嘅後生仔，好似抗壓能力冇以前嗰代咁強。」但從心理健康角度看，這並非只是年輕人「嬌情」或「頂唔順」。理解背後的社會與心理因素，或更能幫助不同世代引導彼此成長。

