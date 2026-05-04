急性內耳迷路炎｜張敬軒確診急性內耳迷路炎 急性迷路炎可致失聰 多由病毒引致壓力大增發病風險

「25+英皇群星演唱會」原定連續兩晚於啟德主場館舉行，惟作為英皇重點歌手之一的張敬軒突傳病倒消息。英皇娛樂今日（4日）發聲明，證實張敬軒昨晚（3日）完成演出後突感嚴重不適，送往急症室後確診急性內耳迷路炎。為保護藝人健康，官方宣佈張敬軒將缺席今晚演出，令不少歌迷感失望及憂心。

