急性內耳迷路炎｜張敬軒確診急性內耳迷路炎 急性迷路炎可致失聰 多由病毒引致壓力大增發病風險
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「25+英皇群星演唱會」原定連續兩晚於啟德主場館舉行，惟作為英皇重點歌手之一的張敬軒突傳病倒消息。英皇娛樂今日（4日）發聲明，證實張敬軒昨晚（3日）完成演出後突感嚴重不適，送往急症室後確診急性內耳迷路炎。為保護藝人健康，官方宣佈張敬軒將缺席今晚演出，令不少歌迷感失望及憂心。
完騷後突感嚴重不適 送院確診急性內耳迷路炎
「25+英皇群星演唱會」陣容鼎盛，包括容祖兒、古巨基、李克勤、Twins及陳偉霆等多位重量級歌手同台。英皇娛樂聲明指出，張敬軒在昨晚首場演出完畢後突感身體「嚴重不適」，急診後確診為急性內耳迷路炎，醫生並叮囑他必須即時休養並接受治療，故英皇娛樂指張敬軒將不會出席今晚（4日）的演出環節。
聲明全文內容
就原定今天（5月4日）假啟德主場館舉行之「25+英皇群星演唱會」，謹此向各位樂迷作出鄭重通知，由於張敬軒先生昨晚（5月3日）表演完畢後突感身體嚴重不適，送往急診後確診為急性內耳迷路炎，目前正在接受妥善治療。經醫生詳細診斷後，懇切囑咐其必須即時休養並繼續接受治療，為保護藝人健康並確保為所有觀眾提供優質表演，經商議後故決定取消今晚張敬軒先生的演出環節。
主辦單位對此深表遺憾，並向所有殷切期盼張敬軒先生演出之樂迷致上最誠懇的歉意。
是晚「25+英皇群星演唱會」將如期舉行，再次衷心感謝各位樂迷一直以來的支持與體諒，並將竭力圓滿是晚演出。
拆解急性迷路炎 嚴重可致永久失聰
急性迷路炎（Labyrinthitis）又稱「迷路炎」，是一種影響內耳的發炎性疾病，指內耳迷路（骨迷路、膜迷路）受感染而發炎，可以導致嚴重的暈眩或噁心感、聽覺減弱，一旦導致神經受創甚至會引致永久失聰。
急性內耳炎｜成因
內耳炎主要因細菌或病毒侵入內耳結構（耳蝸或前庭系統）導致，成因各異：
- 上呼吸道感染（感冒）：最常見成因；病毒（如流感病毒、皰疹病毒）從呼吸道感染經由耳咽管擴散至中耳，再進入內耳。
- 細菌性中耳炎併發：未經治療或治療不徹底的急性中耳炎，細菌會穿過圓窗或卵圓窗進入內耳。
- 病毒感染：病毒直接侵犯前庭神經或聽神經，引起急性迷路炎。
- 其他原因：長期高血壓、高血脂、糖尿病導致血管病變，或免疫力下降、過敏反應。
急性內耳炎｜症狀
- 劇烈暈眩：感覺自己或周圍環境在旋轉，平衡能力極差，無法站立或行走。
- 聽力下降：突發性聽力喪失，嚴重者可能演變為永久性聽力障礙。
- 嚴重耳鳴：耳朵出現持續性嘶嘶聲或嗡嗡聲。
- 噁心與嘔吐：嚴重眩暈伴隨自主神經症狀。
- 顏面神經麻痺：炎症影響鄰近的顏面神經，導致面部活動不靈活。
- 永久性平衡失調：前庭系統長期受損。
- 腦部併發症（罕見）：感染擴散至腦部導致腦膜炎或腦膿瘍。
急性內耳炎｜預防重點
- 勤洗手：養成良好衛生習慣，用肥皂洗手，減少細菌和病毒的傳播。
- 避免直接清理耳道：不要經常使用棉花棒挖耳朵，這可能會推入耳垢或損傷耳道，增加感染機會。
- 防水防潮：游泳或洗澡後，若耳朵進水，應將頭歪向一側讓水流出，或使用乾淨的毛巾擦拭耳廓。鼻塞處理：感冒鼻塞時，應溫和清理鼻腔，避免用力擤鼻涕（避免同時捏住兩側鼻孔），以防病原體倒流入耳咽管。