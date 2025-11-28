急性肝衰竭｜海俊傑愛妻急性肝衰竭病逝 拆解急性肝衰竭6大成因 大量飲酒誤食發霉食物有風險

海俊傑的妻子莫家慈早前因健康問題緊急入院，最終被診斷為急性肝衰竭（又稱急性肝硬化）。海俊傑曾於在網上發起緊急籌款，在眾多好友幫助下成功籌得過百萬醫療費用。然而，昨晚（27日）傳來不幸消息，莫家慈最終未能戰勝病魔離世。

