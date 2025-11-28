急性肝衰竭｜海俊傑愛妻急性肝衰竭病逝 拆解急性肝衰竭6大成因 大量飲酒誤食發霉食物有風險
海俊傑月初拍片求助 為肝病妻籌醫療費
本月初，海俊傑在社交媒體上載了一段自拍求助影片。片中他身在廣州，神情憔悴，情緒崩潰，多次痛哭，為患上「急性肝硬化」的太太莫家慈（Effie）籌集70萬的手術費用，懇求公眾伸出援手。
海俊傑曾於本月12日透露，指太太Effie在廣州中山大學醫院的ICU，等待合適的指數和可供移植的肝臟，當時她的身體狀況穩定。海俊傑對各界的關心和慷慨捐助表示感謝，惜莫家慈最終不敵病魔，與世長辭。
與妻子2017年結婚 海俊傑經常網上曬恩愛
海俊傑於1994年參加新秀歌唱大賽，奪得冠軍後簽約成為華星歌手，僅發行過一張專輯便轉向拍劇。自2008年起，他在內地發展，主要登台演出，曾一度唱至失聲。在事業低潮期，他遇上了任職化妝師的莫家慈，兩人於2017年結婚，感情深厚，經常在社交平台上分享恩愛時光。成為人夫後，海俊傑更加努力工作，並悉心照顧妻子。
據中大肝臟護理中心資料，按亞太肝病學會的定義，急性肝衰竭是指在沒有肝病之下，4星期內出現嚴重肝損傷。其發病期短，再加上肝病初期通常沒有痛楚等明顯症狀，頂多只有食慾不振、容易疲倦、噁心等反應，往往讓人猝不及防。
急性肝衰竭的成因
導致急性肝衰竭的原因有：
- 急性病毒性肝炎：甲、乙、丙、丁、戊五種肝炎病毒感染人體，都有可能急劇發作。
- 藥物性肝炎：不論中藥還是西藥，有些藥物吃多了會傷害肝臟；然而，也有因服藥而隨機突發（idiosyncratic）造成肝損傷甚至肝衰竭的案例：即使已依劑量服藥，卻還是觸發肝衰竭。
- 短時間大量喝酒，或俗稱的「劈酒」。
- 誤食發霉或有毒食物：霉菌或含有黃麴毒素等格外傷肝的物質；或者在山間採野菇進食，也容易誤食毒菇，中毒而導致肝衰竭。
- 自身免疫性肝炎。
- 感染非肝臟疾病，但因為身體的整體炎症反應而「殃及池魚」。
雖然急性肝衰竭原因眾多，但其病例十分罕見，只要好好防治肝炎、不亂服藥、不酗酒不亂吃東西，就無需過份憂慮你的肝會突然垮掉的。
肝衰竭治療困難，通常需要換肝
急性肝衰竭病發迅速、治療困難，且容易引發致命併發症。肝臟是人體的「化工廠」，一旦喪失功能，會併發眾多疾病，例如黃疸、出血、敗血症、血糖異常、腎衰竭等病變，其中以肝性腦病和細菌/病毒感染最為危險。
- 肝性腦病：肝臟分解很多人體新陳代謝時產生的毒素，當肝臟衰竭，毒素會隨血液流送至身體各處，若積聚在腦部，會造成神智不清、思維混亂、腦水腫、昏迷而危及性命。
- 細菌/病毒感染：肝衰竭病人的免疫力會變得非常差，若有外來細菌、病毒感染，或者本來患有的慢性疾病爆發，便難以抵禦，病況迅速惡化或併發更多疾病。
現時沒有專門藥物治療肝衰竭，所以萬一出現急性肝衰竭，唯有維持病人生命並控制併發症，或視乎情況著手治療肝病病因（例如：施藥抑制肝炎病毒），監察肝臟會否自行修復。然而，雖然有像2021年香港有肝衰竭幼童自行痊癒的例子，但畢竟只是不幸中之大幸，多數肝衰竭病人都要尋求肝臟移植，短期內換肝以解燃眉之急。我們在此希望香港器官捐贈能更普及，讓肝衰竭患者能更容易匹配合適的肝臟。