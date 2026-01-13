急性胰臟炎｜過時過節食大餐即晚肚痛 患急性胰臟炎2日急病逝 醫生揭死因：無視1種指數惹禍

天寒清涼加上大時大節，食大餐之際很容易飲食過量。台灣一名30歲女子在與朋友飽餐一頓後，突然劇烈腹痛求醫，確診患上急性胰臟炎。儘管醫生全力搶救，女子病情仍急速惡化，短短2天內因多重器官衰竭不幸離世。死後驗血報告驚揭其三酸甘油酯（Triglycerides）數值竟高達4000mg/dL以上，是正常值的近30倍。肝膽腸胃科權威醫生警告，高血脂患者若突然進食大量油膩食物，體內恐產生毒性物質，隨時引發致命危機。

