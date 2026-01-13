急性胰臟炎｜過時過節食大餐即晚肚痛 患急性胰臟炎2日急病逝 醫生揭死因：無視1種指數惹禍
半夜腹痛入院 翌日急速惡化插喉
台灣安南醫院副院長、肝膽腸胃科教授許秉毅接受訪問時分享病例。該名女子身高約160厘米，體重80多公斤。事發當晚她與朋友聚餐吃大餐，回家睡到半夜突然感到劇烈腹痛，隨即被送往急症室。 經抽血檢查發現，女子血液中的澱粉酶（Amylase）指數極高，當場確診為急性胰臟炎，需立即入院治療。許醫生指出，翌日早上巡房時，發現女子情況急轉直下，出現呼吸急促、腎功能變差等症狀，遂馬上安排轉送ICU。
驗血揭「滿血管油」 數值破4000嚇窒醫生
令人惋惜的是，女子進入ICU後病情惡化速度驚人，很快便需要插喉並使用呼吸機協助呼吸。至入院第2天，她更出現休克徵狀，最終搶救無效離世。 女子過世後，實驗室的三酸甘油酯檢驗結果出爐，數值竟高達4000多mg/dL，遠超正常水平（低於150mg/dL）近30倍，情況極度誇張。許醫生透露，死者生前不煙不酒，亦無膽結石問題，但她曾坦承一早已知自己有三酸甘油酯過高的問題，雖曾服藥一段時間，後來卻自行停藥，長期漠視病情終釀成悲劇。
拆解致死機制：油膩食物成催命符
為何一頓大餐會奪命？許秉毅解釋，當三酸甘油酯超過1000 mg/dL時，患者發生急性胰臟炎的風險極高。 該名女子在發病前進食了大餐，一下子攝取過多油膩食物，導致血液中的三酸甘油酯瞬間飆升。此時，胰臟微血管內的脂肪酶為了分解這些過量的三酸甘油酯，過程中會產生具有毒性的「游離脂肪酸」。這些毒素會破壞胰臟細胞，引發嚴重的急性胰臟炎，進而在短短幾天內導致胰臟壞死及多重器官衰竭。
醫生籲超過500mg/dL須用藥 減重可保命
許秉毅提醒，急性胰臟炎是致死率極高的急症。長期三酸甘油酯過高，不僅會引發胰臟炎，亦會增加心臟病及脂肪肝風險。他向大眾提出以下健康建議：
1.嚴格控油與用藥
當發現血液中三酸甘油酯濃度超過 500 mg/dL 時，必須立即求醫並按時服藥治療，切勿自行停藥，否則隨時「要人命」。
2.體重管理
研究發現，只需減輕體重 5%至10%，已可降低約20%的三酸甘油酯水平。
3.生活調整
搭配規律運動與藥物治療，雙管齊下改善病情。 許醫生感嘆，該女子雖然年輕，卻因忽略高血脂問題，在花樣年華便離開人世，希望藉此個案警惕大眾，切勿看輕高血脂的殺傷力。
據港安醫院（荃灣）資料指，正常情況下胰臟分泌的酵素會被送到十二指腸才開始工作；但在發炎時，這些酵素因無法順利排出，反而在胰臟內部提早「啟動」，結果消化了器官本身的組織，引發急性炎症。
急性胰臟炎4大特徵 易與胃痛混淆
急性胰臟炎最典型的症狀是突發性上腹劇痛，患者常誤以為是嚴重「胃痛」。要分辨兩者，可留意以下特徵：
- 痛楚位置：上腹劇痛，痛感往往會放射至腰部及背部。
- 姿勢影響：平躺或向後靠時痛楚加劇，因此患者往往會不自覺地向前傾（攣腰）以紓緩痛楚。
- 進食反應：愈進食愈痛，甚至引發噁心、嘔吐，且嘔吐後痛楚未能減退。
- 脫水：因劇痛及嘔吐導致無法進食，身體易出現脫水及頭痛。
併發症恐致命 長期發炎易變癌
雖然臨床上逾8成個案屬輕度，但仍有約2成屬於嚴重併發症。若出現出血性胰臟炎，患者腰部及肚臍周圍可能會出現瘀血；嚴重者更會引致腹膜炎、腸阻塞，甚至併發肺衰竭、腎衰竭及多重器官衰竭，死亡率極高。
若未有妥善治理，急性胰臟炎有機會演變成慢性胰臟炎，令胰臟萎縮纖維化，導致永久性功能喪失（如引發糖尿病）。更甚者，胰臟細胞在反覆發炎與修復的過程中可能出現異常增生，從而增加患上胰臟癌的風險。
治療方面，醫生會針對成因對症下藥。若是膽石引起，需進行手術移除；若是酒精或高血脂所致，則必須戒酒、改善飲食習慣，並配合藥物控制血脂，防止炎症復發。