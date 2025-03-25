急症室加價｜急症室收費明年元旦起加價 每次診症收$400 2種情況免費

【急症室加價/急症室收費/公立醫院/公院新收費】醫務衞生局局長盧寵茂在3月25日公布公營醫療收費改革安排，當中急症室診症收費由現時的180元增至400元，但有2大情況免費。政府表示，改革所得將全數投放於公營醫療系統。