急症室加價｜急症室收費明年元旦起加價 每次診症收$400 2種情況免費
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急症室加價｜危殆及危急病人免收急症費
醫院管理局行政總裁高拔陞表示，2026年1月1日起，除一類「危殆」及二類「危急」病人外，其餘求診人士在急症室接受診治，費用將由180元大幅調高至400元。當局指此舉能將資源集中用於真正緊急個案。
急症室加價｜專科藥物費增加 家庭醫學門診首次收費
此外，在新安排下專科門診及藥物收費亦有變動，專科門診每項標準藥物收費將增至20元，病人每次最多只能拿4星期藥物，以目前每次最多可取16星期藥量為例，藥費由現時15元大幅增加至80元。另外，家庭醫學門診方面，過往藥物免費，日後每項藥物將收取5元費用，為首次引入藥物收費。
急症室加價｜檢驗服務收費 全年上限一萬元
醫管局將實行「按項共付」概念，非緊急檢驗服務將劃分為基礎與進階兩類，其中基礎檢驗繼續免費，進階放射診斷及病理檢驗等進階至高階項目則收費50至500元不等。
當局亦設立「全年收費上限」機制，每人每年只需支付最多1萬元，其後費用由醫管局承擔（自費藥物及儀器除外），預計將有約7萬名重症患者受惠。
急症室加價｜放寬費用減免申請 擴大中產家庭受惠範圍
政府同時放寬費用減免計劃的申請門檻，包括提高資產上限至公屋申請水平，並重新界定「家庭」的定義，受惠人數預料由現時30萬人增加至140萬人；同時會放寬「安全網」申請資格，涵蓋更多中等收入家庭，冀進一步減輕市民醫療負擔。
急症室加價｜8年來首次調整收費 分階段實施
盧寵茂指出，是次改革遵循五大原則，強調改革將在五年內分階段推行，務求平衡病人負擔與醫療系統資源運用。他表示：「檢討收費系統制度一直存在，本應每兩年進行一次，不過上次調整已是2017年，即8年前。今次改革可謂姍姍來遲，是有這個需要。」
五大改革原則包括：
- 政府承擔維持不變：所有新增收費所得將全數投放公營醫療
- 輕症共付、重症保障：鼓勵資源合理配置，避免小病獲高資助、重症卻需自費的現象
- 有加有減：針對低收入及嚴重病患提供更多保障，同時減少濫用
- 高度資助：整體公營醫療維持九成資助水平
- 逐步推行：考慮市民經濟承擔能力，五年內達到改革目標，並每兩年檢討一次收費
盧寵茂強調，現行收費架構導致資源錯配，希望扭轉現時輕症平重症貴、 小病高資助（90%）、大病要自費的結構失衡現象，是次改革旨在針對問題根源，提升制度公平性及可持續性，讓真正需要醫療支援的市民獲得應有照顧。當局預告，首階段收費調整將於2026年元旦起實施，其後每兩年按既定機制再作檢討，確保制度因應社會需要及市民負擔能力持續優化。
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