急症 醫院 夜診收費2026｜全港11間24小時醫院門診收費一覽 夜間基金診金最平$430

夜診收費2026｜全港11間24小時醫院門診收費一覽 夜間基金診金最平$430

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半夜如感不適或受傷需要求醫，向公立醫院急症室求助隨時要苦等4至8小時，想盡快求醫就有可能要到私家醫院求助。目前本港有11間私家醫院提供24小時門診及夜診服務，以下就整理各區私家醫院門診收費與聯絡熱線，當中夜間基本診金最平只需$430。

急症室與私家夜診分別 視乎緊急程度抉擇

晚上甚至半夜時間一般診所都已經關門，有事求醫往往會想到公立醫院急症室，但公院急症其實主要處理有生命危險、嚴重創傷、心臟病發或大量出血等危急情況。若屬非緊急病人，輪候時間可能長達4至8小時。

如遇上發燒、嘔吐、腹瀉、輕微燙傷或流感等輕中度不適，選擇私家24小時門診一般只需等候30分鐘至2小時，適合有即使需要人士。不過大家要注意，私家醫院門診診金有時會根據時段而有調整，晚上及深夜時間收費不盡相同，且基本診金亦不包含藥費或治療費等額外費用，建議市民在求醫前先致電有關醫院了解清楚。

全港11間24小時醫院門診收費一覽

地區 醫院名稱 24小時聯絡電話 日間診金 (基本) 夜間／深夜診金 (基本)
港島 聖保祿醫院 2890 6008 $280 (一至六 08:00-19:59) $430 (20:00後) / $470 (周日及假期)
嘉諾撒醫院 2825 5805 $388 (一至五 08:00-17:59) $500 (18:00-23:59) / $800 (凌晨)
養和醫院 2835 8600 $400 (一至五 09:00-19:00) $500 (19:00-00:00) / $700 (凌晨)
港怡醫院 3153 9000 $420 (一至五 09:00-19:59) $600 (20:00-23:59) / $1,000 (凌晨)
香港港安醫院 (司徒拔道) 3651 8991 $450 起 (每日 24 小時) 急症收費 $1,200
明德國際醫院 2849 0111 $590 (一至六 08:00-20:00) $800 (20:00-08:00)
九龍 聖德肋撒醫院 (法國醫院) 2200 3108 $280 (一至六 08:00-19:59) $430 (20:00後) / $470 (周日及假期)
香港浸信會醫院 2339 8941 $400 (一至五 08:00-18:00) $700 (18:00-22:00) / $1,000 (深夜)
新界 仁安醫院 2608 3355 $390 (一至五 09:00-17:59) $900 (20:00-23:59) / $1,300 (凌晨)
香港中文大學醫院 3946 6333 $400 (一至五 08:00-17:59) $600 (晚間) / $800 (22:00-07:59)
香港港安醫院 (荃灣) 2275 6888 $450 (一至五 08:00-19:59) $550 (20:00-07:59)

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