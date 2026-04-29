夜診收費2026｜全港11間24小時醫院門診收費一覽 夜間基金診金最平$430

半夜如感不適或受傷需要求醫，向公立醫院急症室求助隨時要苦等4至8小時，想盡快求醫就有可能要到私家醫院求助。目前本港有11間私家醫院提供24小時門診及夜診服務，以下就整理各區私家醫院門診收費與聯絡熱線，當中夜間基本診金最平只需$430。

