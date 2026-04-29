夜診收費2026｜全港11間24小時醫院門診收費一覽 夜間基金診金最平$430
廣告
半夜如感不適或受傷需要求醫，向公立醫院急症室求助隨時要苦等4至8小時，想盡快求醫就有可能要到私家醫院求助。目前本港有11間私家醫院提供24小時門診及夜診服務，以下就整理各區私家醫院門診收費與聯絡熱線，當中夜間基本診金最平只需$430。
急症室與私家夜診分別 視乎緊急程度抉擇
晚上甚至半夜時間一般診所都已經關門，有事求醫往往會想到公立醫院急症室，但公院急症其實主要處理有生命危險、嚴重創傷、心臟病發或大量出血等危急情況。若屬非緊急病人，輪候時間可能長達4至8小時。
如遇上發燒、嘔吐、腹瀉、輕微燙傷或流感等輕中度不適，選擇私家24小時門診一般只需等候30分鐘至2小時，適合有即使需要人士。不過大家要注意，私家醫院門診診金有時會根據時段而有調整，晚上及深夜時間收費不盡相同，且基本診金亦不包含藥費或治療費等額外費用，建議市民在求醫前先致電有關醫院了解清楚。
全港11間24小時醫院門診收費一覽
|地區
|醫院名稱
|24小時聯絡電話
|日間診金 (基本)
|夜間／深夜診金 (基本)
|港島
|聖保祿醫院
|2890 6008
|$280 (一至六 08:00-19:59)
|$430 (20:00後) / $470 (周日及假期)
|嘉諾撒醫院
|2825 5805
|$388 (一至五 08:00-17:59)
|$500 (18:00-23:59) / $800 (凌晨)
|養和醫院
|2835 8600
|$400 (一至五 09:00-19:00)
|$500 (19:00-00:00) / $700 (凌晨)
|港怡醫院
|3153 9000
|$420 (一至五 09:00-19:59)
|$600 (20:00-23:59) / $1,000 (凌晨)
|香港港安醫院 (司徒拔道)
|3651 8991
|$450 起 (每日 24 小時)
|急症收費 $1,200
|明德國際醫院
|2849 0111
|$590 (一至六 08:00-20:00)
|$800 (20:00-08:00)
|九龍
|聖德肋撒醫院 (法國醫院)
|2200 3108
|$280 (一至六 08:00-19:59)
|$430 (20:00後) / $470 (周日及假期)
|香港浸信會醫院
|2339 8941
|$400 (一至五 08:00-18:00)
|$700 (18:00-22:00) / $1,000 (深夜)
|新界
|仁安醫院
|2608 3355
|$390 (一至五 09:00-17:59)
|$900 (20:00-23:59) / $1,300 (凌晨)
|香港中文大學醫院
|3946 6333
|$400 (一至五 08:00-17:59)
|$600 (晚間) / $800 (22:00-07:59)
|香港港安醫院 (荃灣)
|2275 6888
|$450 (一至五 08:00-19:59)
|$550 (20:00-07:59)