睡眠質素｜研究揭食1類食物易發惡夢 醫生推介3大助眠食物 73歲教授靠1種水果解決失眠

發夢是每個人睡眠時必經的過程，但發惡夢可能與晚餐或宵夜吃了甚麼有關？有腎臟科醫生在社交平台分享指，原來在睡前進食芝士等乳製品，不單會影響睡眠質素，更會令你容易發惡夢。這說法並非單純傳聞，而是有國外研究數據支持。

