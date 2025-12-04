睡眠質素｜研究揭食1類食物易發惡夢 醫生推介3大助眠食物 73歲教授靠1種水果解決失眠
發夢是每個人睡眠時必經的過程，但發惡夢可能與晚餐或宵夜吃了甚麼有關？有腎臟科醫生在社交平台分享指，原來在睡前進食芝士等乳製品，不單會影響睡眠質素，更會令你容易發惡夢。這說法並非單純傳聞，而是有國外研究數據支持。
睡前食乳製品難消化 腸胃不適引發惡夢
台灣腎臟科醫生江守山在Facebook專頁撰文透露，深夜進食芝士會導致發惡夢的說法非空穴來風。他解釋，這種情況其實適用於所有乳製品。主要原因在於乳製品若在晚間食用，身體會較難消化，從而引發胃部不適。
江守山引述一項由加拿大蒙特婁大學進行的研究，指出胃部不適與發惡夢有直接關聯。該研究調查了超過1,000名學生的飲食習慣及睡眠質素，結果發現當中約有三分之一人表示經常發惡夢。研究人員認為，進食乳製品會引發腸胃紊亂，繼而影響夢境的類型及整體的睡眠質素；當中「乳糖不耐症」更被發現與腸胃道症狀、惡夢及睡眠欠佳有顯著關係。
女性過敏機率高兩倍 成發惡夢高危族
該項研究數據亦顯示了性別差異。結果發現，女性比男性更容易出現睡眠質素欠佳及發惡夢的情況。數據指出，女性出現食物不耐症或過敏的可能性，幾乎是男性的兩倍，這亦解釋了為何她們較易受食物影響而發惡夢。
醫生點名4大壞習慣 推薦3類助眠食物
除了乳製品外，江守山醫生亦歸納出其他容易導致發惡夢及「難記住夢境」的飲食壞習慣。若想擁有一夜好眠，建議盡量避免以下行為：
- 經常進食甜品
- 進食辛辣食物
- 在不餓的時候強行進食
- 進食自己有不耐受反應的食物
- 太晚進食或有吃宵夜習慣（易致睡眠障礙）
到底睡前該吃甚麼才健康？參與測試的學生在研究中表示，若以水果、蔬菜及花草茶代替難消化的食物，均有助於改善睡眠狀況。
73歲教授睡前食1種水果解決失眠
事實上江守山早前曾分享案例，指一名73歲退休教授長年失眠，即使每晚服用3粒安眠藥仍無法熟睡。後來他透過改善生活習慣，並於睡前食2個奇異果，3個月後成功改善睡眠質素，效果比安眠藥更佳。
江醫生解釋，奇異果富含維他命C、維他命E及膳食纖維，除了常被用來改善便祕，還含有褪黑激素，能幫助調整睡眠品質。雖然文獻未明確指出哪一種奇異果效果較佳，但臨床經驗顯示不同品種皆有助入眠。江守山提醒，長期睡不好會導致血壓升高、胰島素阻抗增加，提升心血管疾病與糖尿病風險；同時也可能增加失智症與癌症風險。他強調，透過良好睡眠習慣及天然食物輔助，是維持健康最自然的方法。