毒手機殼｜平價手機殼含鉛超標1550倍 長期接觸恐致癌傷腎臟 拆解「毒殼」特徵越鮮艷越高危？
黑心手機殼鉛含量超標逾千倍
市面上不少劣質手機殼為求壓低成本及營造鮮艷外觀，製造商往往各出奇謀，甚至違規使用回收廢料、工業染料及過量化學添加劑。
深圳消委會早前抽查市面28個品牌共30款塑膠手機殼，結果發現當中5款含有毒或致癌物質，其中一款的鉛含量更超出標準1,550倍。無獨有偶，中國浙江省市場監督管理局今年亦對市面20款手機殼進行檢測，同樣發現部分低價款式的含鉛量超標，高出國家標準30倍以上，安全隱患極大。
手感柔軟、色彩鮮艷 風險恐更高
台灣胸腔重症科醫生黃軒指出，消費者買手機殼原意是防摔、防刮，但這些廉價產品背後卻可能暗藏「毒源」。部分廠商為了節省成本，不惜回收電子垃圾甚至醫療廢棄物再製成手機殼。在製作過程中，為了令外觀更鮮艷、手感更柔軟，廠商會添加含重金屬的劣質染料及塑化劑。黃醫生警告，這些看似時尚的設計，一旦長時間與人體接觸，當中的有害物質便有機會透過皮膚吸收，對健康造成潛在威脅。
廉價手機殼「毒物清單」 致癌物傷腎損神經系統
黃軒醫生進一步分析，這些使用來路不明回收塑膠製成的手機殼，內含多種高危物質。當中以鉛的毒性最令人擔憂，長期接觸不僅會傷害神經系統，導致記憶力與學習能力下降，嚴重更會令腎臟功能退化。
除了鉛，黃醫生亦列出以下幾類常見於劣質手機殼的有害物質及其風險：
- 重金屬（鉛、鎘、汞）：鎘具致癌性；整體會破壞骨骼、損害腎臟及神經系統。
- 塑化劑（鄰苯二甲酸酯）：屬環境荷爾蒙，會干擾內分泌，影響生殖發育。
- 多環芳烴 (PAHs)：國際公認的強致癌物，恐引發肺癌、肝癌及皮膚癌等。
- 雙酚A (BPA) 及甲醛：分別為環境荷爾蒙及已知致癌物，對代謝及生殖系統構成風險。
安全揀手機殼4大貼士
面對市面上良莠不齊的產品，黃軒醫生建議民眾在挑選手機殼時，應緊記以下4大重點以自保：
1.慎選安全材質
建議優先選擇液態矽膠（Liquid Silicone）或TPU（熱塑性聚氨酯）材質，這類物料通常較穩定且無異味。若發現手機殼發出刺鼻氣味、手感異常黏膩或容易掉色，極大機會是劣質品，應立即停用。
2.拒絕「三無」產品
切勿貪便宜購買來源不明的產品，特別是內地網購平台常見的「9.9元包郵」貨色。選購時應確保產品有完整的廠名、地址及材質標示。
3.遠離花巧設計
越鮮艷、裝飾越複雜的手機殼（如帶有亮粉或水鑽），使用重金屬染料的風險越高。過去已有檢測發現這類產品的鉛含量嚴重超標。
4.減少皮膚接觸
即使是合規產品，隨著使用耗損，仍可能釋出有害物質。建議定期更換手機殼，通話時亦可改用耳機，減少手機殼直接貼臉的機會，油性皮膚人士更需格外留神。