毒手機殼｜平價手機殼含鉛超標1550倍 長期接觸恐致癌傷腎臟 拆解「毒殼」特徵越鮮艷越高危？

換新電話，第一時間當然是買個「靚殼」保護愛機。不少人貪平，愛在淘寶、拼多多等網購平台入手平價手機殼。然而有多份醫學及消委會報告示警，不少來歷不明的平價貨品為壓縮成本，可以含有超標數百倍的重金屬及塑化劑，隨時將劇毒致癌物揸上手。

