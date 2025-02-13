瑪嘉烈醫生食物中毒亡｜袁國勇籲肚瀉勿亂食抗生素 非萬能藥可致惡化 醫生：4大情況不宜服用

近日瑪嘉烈醫院發生懷疑食物中毒事件，引起全城關注，其中香港大學微生物學系講座教授袁國勇特別提醒市民「不要亂服抗生素」。抗生素常用於治療傷風感冒等疾病，為何這次事件卻強調不能亂服？社會醫學專科醫生方玉輝接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，不少市民對服用抗生素抱錯誤觀念，常認為「食抗生素快啲好」，其實部分情況下服用抗生素並無效用，甚至有機會影響腸道造成反效果。

