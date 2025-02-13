瑪嘉烈醫生食物中毒亡｜袁國勇籲肚瀉勿亂食抗生素 非萬能藥可致惡化 醫生：4大情況不宜服用
袁國勇：肚瀉服抗生素或加重病情
瑪嘉烈醫院近日懷疑爆發「產志賀毒素大腸桿菌」感染，涉及三名腫瘤科醫生，他們相繼出現腹瀉等腸胃不適症狀，其中一名醫生於上周五（7日）不幸離世。袁國勇本周三（12日）接受訪問時表示，這種細菌極少會導致健康成人死亡，今次事件屬罕見且異常。
袁國勇指出，三名受影響醫生中，只有一人經檢測證實感染，其餘兩人或因曾服用抗生素而影響檢測結果。他解釋，抗生素可能加劇「產志賀毒素大腸桿菌」感染的病情，呼籲如果有肚瀉情況不要隨便服食抗生素，以及立即把大便驗清楚。
此外，袁國勇透露，該名離世醫生年約30歲，本身健康良好，沒有長期病史，然而病情急轉直下，短短24小時內惡化至不治，情況異常。他補充，當時醫療團隊是按敗血症的方向作出診治，相關治療決策無可厚非，目前未排除任何可能性，亦無需對當時的治療方案作出追溯檢討。
抗生素副作用拆解
對於服用抗生素的風險，社會醫學專科醫生方玉輝解釋，抗生素的主要功能是殺滅細菌，它經胃部進入腸道後吸收，再透過血液循環發揮作用。然而，不是所有細菌都應該被消滅，例如人體本身存在「正常菌群（Normal Flora）」，這些細菌對維持健康至關重要。濫用抗生素會破壞腸道或陰道的菌群平衡，導致肚瀉或陰道炎等問題。
4大情況應避免服用抗生素
方醫生指出，不少市民對抗生素都抱有錯誤觀念，認為「食抗生素快啲好」、「抗生素好萬能」，會主動要求醫生開抗生素，甚至自行到藥房購買，以便儘快痊癒，出現「濫用」抗生素文化。然而，其實抗生素用於治療和預防細菌感染，對於病毒感染，如流感或感冒並無效用，其實有部分不需服用抗生素，以腸胃炎為例，大多都由病毒引起，普通情況下毋須使用抗生素。以下4大情況應避免服用抗生素：
1. 病毒感染（如流感、COVID-19）
- 這些疾病由病毒引起，抗生素對病毒無效
- 但如果出現細菌性併發症（如肺炎、鼻竇炎、扁桃腺炎），才需要醫生評估是否開抗生素
- 另外，部分細菌感染如幽門螺旋菌感染，此類感染有特定的「三聯療法」，需由醫生處方，不能自行服用抗生素
2. 輕微腸胃炎
- 大多數腸胃炎無需抗生素，只要補充水分、電解質即可自行痊癒。
3. 未經醫生處方，自行購買抗生素
- 市民不應自行到藥房購買抗生素，應由醫生根據病情決定是否需要服用。
4. 出現嚴重過敏反應
若出現以下過敏反應，應立即停服抗生素：
- 皮疹
- 吞嚥困難
- 嚴重過敏反應（休克）
至於輕微副作用如腹瀉、噁心、嘔吐：
- 情況輕微可繼續服用
- 情況嚴重應停藥，並諮詢醫生
孕婦與兒童需注意
方醫生又提醒，孕婦應謹慎使用抗生素，必須由醫生評估是否適合，至於兒童則不應使用四環素類抗生素，因可能導致：
- 牙齒變黃或變形
- 影響牙齒發育
- 應由醫生處方適合兒童的抗生素
因此，他提醒應遵從醫生指示服用抗生素，避免自行增減劑量或提前停藥，並注意以下4點，若出現不適症狀，應立即停藥並帶同相關藥物求醫：
- 四環素類抗生素不可與牛奶同服
- 需多喝水，避免食道刺激
- 部分抗生素需飯前或飯後服用，應按醫生指示
- 抗生素與其他藥物同服可能導致不適
5大抗生素常見副作用
根據衞生署資料，服用抗生素可能引起不同程度的副作用，常見包括：
- 腸胃不適：噁心、嘔吐、腹瀉，部分人可能因腸道菌群失衡導致腸胃炎。
- 過敏反應：皮疹、癢症、呼吸困難，嚴重者或出現過敏性休克，應立即停藥並求醫。
- 影響器官功能：部分抗生素（如氨基糖苷類）可能影響腎臟、肝臟或聽力，長期使用需留意。
- 菌群失衡：影響口腔或陰道正常菌群，可能導致念珠菌感染（如口腔鵝口瘡或陰道炎）。
- 藥物相互作用：某些抗生素（如四環素類）不可與牛奶同服，亦可能影響其他藥物效果，如降低避孕藥效能。
如服藥後出現嚴重皮疹、吞嚥困難或持續嚴重腹瀉，應立即停藥並求醫。