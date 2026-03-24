抗生素迷思｜抗生素自行停藥有抗藥性？ 專家拆解抗生素8大Q&A 停藥未必屬壞事？大蒜洋蔥抗發炎？
Q1：抗生素與一般消炎藥有什麼分別？
一般的消炎藥（例如非類固醇消炎止痛藥或類固醇）主要作用是減輕身體因創傷或疾病引起的紅、腫、痛、熱等發炎反應，但它們不能殺死病原體。而抗生素的主要作用是「殺菌」，專門針對由細菌感染所引起的發炎。
Q2：感冒、上呼吸道感染需要吃抗生素嗎？
大部分的上呼吸道感染都是由病毒引起的。抗生素只能殺死細菌，對病毒是完全無效的。這類由病毒引起的感染通常會自行痊癒，因此一般不需要服用抗生素。
Q3：扁桃腺發炎、喉嚨有白點（化膿），是否代表一定要吃抗生素？
扁桃腺發炎時出現腫脹或白點，並不一定代表需要處方或服用大量抗生素，必須視乎實際情況釐清感染原因。
Q4：抗生素真的必須「食足整個療程」嗎？
鄒醫生指出，其實並沒有充分的證據證明抗生素必須「食足整個療程」。如果處方的抗生素真的對症（即準確針對該細菌感染），通常患者在服用一兩天後病情就會有明顯好轉。相反，如果吃到第六天病情仍未改善，多數代表該抗生素並不對症。
Q5：中途停用抗生素會產生抗藥性嗎？
大眾普遍認為中途停藥會令細菌產生抗藥性，但實際上，如果一開始的診斷不準確（例如根本不是細菌感染），卻不斷讓病人吃大量抗生素甚至吃完整個療程，反而會令人體及後代更容易產生抗藥性問題。要真正減少抗藥性，關鍵在於醫生處方時必須清楚確認患者有極大機會是細菌感染，才決定使用抗生素。
Q6：如果看了A醫生並吃了兩天抗生素未見好轉，轉看B醫生時應如何處理？
轉看B醫生時，B醫生需要清楚了解病人的病歷及服用過的藥物。如果A醫生處方的抗生素理應能有效覆蓋該次感染，B醫生可根據情況評估；如果發現根本不對症，醫生會再作調整。
Q7：進食大蒜、洋蔥或蜂蜜等「天然抗生素」可以代替藥物治療體內發炎嗎？
A：不可以。雖然在實驗室的培養皿中，將這些天然成分滴在細菌上確實能發揮殺菌作用，但人體的運作機制並不相同。當我們把這些食物吃進肚後，經過消化系統的處理，有效成分會被破壞，無法達到足夠的濃度並透過血液輸送到感染位置。
Q8：蜂蜜在歷史上是如何被用作抗菌用途的？
A：自古以來（例如在第一次世界大戰期間），人們確實會利用蜂蜜來殺菌和醫治感染，但方法是將蜂蜜「外敷」塗抹在傷口上，而不是靠進食。直接食用蜂蜜並不能治療體內的感染發炎。
世衛：誤用抗生素可致抗藥性產生
香港衞生署引世界衛生組織資料，將抗菌素（包括抗生素、抗病毒藥物、抗真菌藥物和抗寄生蟲藥物）定義為用於人類、動物及植物作為預防和治療傳染病的藥物。當微生物（例如細菌、病毒、真菌）對先前有效的抗菌藥物產生耐藥性時，就會發生抗菌素耐藥性（AMR）。過度使用和誤用抗菌素(包括抗生素)會加速抗菌素耐藥性的產生。
資料亦有提供服用抗生素的一般意見，其中包括「即使症狀好轉，也必須完成整個抗生素療程。切勿未經醫生指導而自行停藥」。
曾有專家提出抗生素「未必要食完」
翻查資料，10名來自英國牛津大學、布萊頓及蘇塞克斯醫學院的傳染病專家曾於《英國醫學期刊》發表研究文章，他們分析多個可靠的抗生素研究結果，比對抗生素建議療程與有效性、抗藥性之間的關連。
他們發現，即使病人服用較正常處方短一半療程的抗生素，對其康復成效沒太大影響，亦不會引致抗藥性。他們補充，對於一些需要較長時間服用的抗生素，例如用以治療結核病的抗生素，若服食時間不足的確會令細菌變得具抗藥性，但對於其他疾病如肺炎，即使服用時間較療程建議為短，亦同樣有效殺死病菌。