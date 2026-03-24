抗生素迷思｜抗生素自行停藥有抗藥性？ 專家拆解抗生素8大Q&A 停藥未必屬壞事？大蒜洋蔥抗發炎？

醫療技術及過程存在不少「常識」，抗生素必須吃完整個療程可算是其中之一。香港大學家庭醫學名譽臨床助理教授鄒重璂醫生日接受TVB節目《醫啲阿媽都唔知》訪問時就指出，抗生素必須食完整個療程其實是一種誤解，某些情況下甚至有機會產生抗藥性問題，令疾病更難根治。以下將以問答題形式節錄鄒重璂的見解，供大家參考。

