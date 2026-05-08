抗老秘訣｜45歲陳茵媺凍齡秘密 藥劑師拆解3大抗老迷思 詳解4大修復細胞關鍵成分
事實上，Aimee 這體力與精神都「高消耗」的生活，要保持最佳狀態並不容易。不少都市女性即使早晚勤補護膚品，若細胞修復趕不上損耗速度，面色依然難掩暗啞 。本地註冊藥劑師楊曉瑩指出，真正的抗老關鍵並非單靠外塗，而是要從底層「修復細胞」入手才能由內而外透出好氣色。
精神體力高消耗？關鍵在於睡眠間的「細胞修復」
為何明明有休息，看起來還是很累？藥劑師解釋，這往往與我們的「修復黃金時間」——睡眠有關 。如果睡眠質素差，細胞就像失去電源的機器，強行運作只會加速老化 。以下由藥劑師為大家拆解三大常見的抗老與睡眠迷思：
迷思1：依賴褪黑素助眠真的有用？
不少都市人因睡得不好而利用褪黑素入眠。藥劑師提醒，雖然褪黑素能速效助眠，但長期使用可能產生依賴性，部份人翌日甚至會感到渾沌。藥理學上更建議從「細胞能量修復」與「身體調節」入手 。當日間細胞能量充盈，身體生理時鐘運行得更精準，就能減少「日間疲勞、夜間虛煩」的惡性循環 。
迷思2：睡眠與衰老有甚麼關係？
睡眠不佳可直接干擾 DNA 的自我修復。當我們熬夜或處於淺層睡眠時，身體會產生大量自由基，加速氧化損傷。藥劑師指出，透過提升體內的 NAD+ 水平，可以同時啟動長壽蛋白與生物鐘修復，從根源同步改善睡眠與衰老問題 。
迷思3：攝取NMN有用嗎？
藥劑師指出人隨著年齡增長，體內的 NAD+ 水平下降，導致細胞修復能力減弱，而 NMN 有助於修復老化細胞。不過現時有更高效的選擇，多項研究顯示，NMNH (還原型煙酰胺單核苷酸) 在增加體內 NAD+ 濃度方面，比傳統 NMN 表現得更為高效且持久。
4大重啟修復細胞關鍵成分
針對都市人常見的「高消耗」與「修復不足」，若要提升細胞的自我修復效率，可從四種關鍵成分入手：
- NMN + 白藜蘆醇：日本大學人體臨床證實，NMN能有助提升體內NAD+水平，從而激活長壽蛋白，達到逆齡抗老的效果；改善入睡困難、提升睡眠質量，並顯著改善肌肉力量及表現，添加白藜蘆醇，可以增強NMN的效能。
- NMNH (還原型煙酰胺單核苷酸)：作為 NAD+ 的前驅物，研究顯示 NMNH 在增加體內 NAD+ 濃度方面更快速且持久，透過不同的代謝路徑進入細胞，能更快速地補充細胞能量池。除了抗衰老，這種能量補充還有助支持受損基因 (DNA) 的修復，從而幫助提升日間專注力並強化代謝健康。
- 麥角硫因 (EGT)：高效細胞保護成分，有助於更精準地鎖定並保護線粒體，幫助預防氧化損傷對細胞造成的傷害，對於關注延緩衰老的人士，這或會是拆解「老化鏈條」的關鍵。
- 蟲草 Cs-4：學名為蝙蝠蛾擬青黴菌絲體（Cordyceps Sinensis 的縮寫），培植的 Cs-4 菌絲體藥理成分與野生蟲草類近。科研證實有助提升細胞能量 ATP 的製造，當日間細胞能量充盈，身體的生理時鐘便能會運行得更精準，減少「日間疲勞、夜間虛煩」的惡性循環。Cs-4 提供更安全、高純度的選擇，適合關注睡眠及抗衰老的人士用作體質調理。
藥劑師指出，當蟲草Cs-4 與 NMN、NMNH 及麥角硫因結合為複方時，或能發揮協同作用，包括白天幫助提升 ATP，消除疲勞；夜晚幫助調節身體，從而提升睡眠質素；長效修復 DNA，延緩生理衰老。
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