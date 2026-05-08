抗老秘訣｜45歲陳茵媺凍齡秘密 藥劑師拆解3大抗老迷思 詳解4大修復細胞關鍵成分

陳茵媺（Aimee）自從與陳豪結婚後，雖然淡出幕前，但每次現身都狀態大勇，45歲的她外貌凍齡，完全不似三位仔女的媽媽，引來不少網民大讚保養得宜！作為「最強媽媽」，每日除了要處理家務、照顧小朋友學業，更要兼顧個人事業，Aimee亦曾言「時間永遠不夠用」。

