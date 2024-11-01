29歲作家生理年齡僅16歲 老化較常人慢3成 靠5大習慣抗衰老

老化速度慢常人3成！永不衰老、凍齡是不少人的夢想，一名來自愛沙尼亞的作家兼人類學家，雖然實際年齡已經29歲，但生理年齡僅16歲，每年只老0.62歲，他分享自己憑藉5大日常日活習慣，有效延緩老化速度，成功保持青春。

