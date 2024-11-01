29歲作家生理年齡僅16歲 老化較常人慢3成 靠5大習慣抗衰老
29歲的Siim Land 是一名致力於研究健康與抗衰老的作家及人類學家，已撰寫8本健康相關書籍。去年他在YouTube上發佈影片，指出自己雖已屆28歲，但生理年齡測試報告顯示實際只有16歲，每年生理年齡僅增0.62歲，成功打入「回春奧運」第3名，超越99%同齡人。雖然有人質疑Siim的抗衰老成績與家族的基因有關，但Siim表示，自己家族似乎沒有所謂的「長壽基因」，所有親人都在80歲前離世，並分享自己的抗衰老秘訣。
5大抗衰老秘訣
1.保持理想腰臀比例
Siim強調，腰臀比（WHR）比體重指數（BMI）更能反映內臟健康狀況，因前姐更能反映內臟健康和體脂分佈，而過往有研究顯示，腰臀比越高，心血管疾病和糖尿病的風險就越高。
根據世界衛生組織建議，男性應低於0.90，女性應低於0.85，這有助於降低慢性病的發病率，並保持良好的身體狀態。
腰臀比例計算方法：
「腰圍（厘米）÷臀圍（厘米）=腰臀比」
2.控制卡路里攝取、戒酒
Siim指出飲酒會加速老化，因此他過去8年幾乎完全戒酒，僅在一些特殊場合才會少量飲用。此外，為避免因過量卡路里而引致肥胖、糖尿病、心臟病等，他會控制卡路里攝取，並在睡前4至5小時內不會進食，認為這樣能防止食物影響代謝和睡眠質量，進而減緩老化。
他還遵循80:20的飲食原則，80%的食物為低加工、低卡路里的健康食品，如綠葉菜、魚和蛋，而20%則為相對不太健康的食物，例如酒精和加工肉類。他強調均衡攝取各種營養素的重要性，建議每天攝取約30至40克膳食纖維，並將飽和脂肪控制在總熱量的10%以下。
3.間歇性斷食
Siim每天僅進食約1.5餐，日間進食輕量蛋白質食物，而晚餐則相對豐富。他認為間歇性斷食是減緩衰老的有效方法，尤其是每天兩餐的模式效果最佳。然而，他提醒50歲以上的人士應維持每天三餐，以確保足夠的肌肉量，防止肌少症的發生。
4.深層睡眠促進身體修復
Siim每天晚上9時半上床，10時前入睡，以確保每晚能有7至8小時的高質量睡眠。他認為，深層睡眠對於身體的自我修復和記憶鞏固至關重要。理想情況下，每晚睡8至8.5小時對保持身體年輕更有幫助。
5.適量運動維持體能
運動是Siim抗衰老的關鍵之一。他每週進行三次60分鐘的重量訓練，以維持肌肉量，並進行2至3次的中等強度有氧運動，幫助保持心肺健康。他認為運動必須適量，過量的運動不但無益，反而可能加速老化。適當的運動強度應保持在最大心率的60%至70%之間。