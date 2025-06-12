按摩風險｜56歲男按摩疑傷頸椎 壓迫神經致下半身癱瘓 專家警告5個位亂按可致中風

按摩有助放鬆身心，但錯誤按摩方法亦可引致嚴重後果。台灣澎湖一名56歲男子本周一（9日）上午進行肩頸按摩後，突然出現半身癱瘓等症狀。事後他隨即被安排入院，惟入院後情況迅速惡化，需轉往大醫院繼續接受治療。有醫生提醒，不當按摩方法可引發動脈剝離或中風，若在按摩後出現視力模糊、血壓升高或頭痛等不適，應立即就醫。

