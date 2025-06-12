按摩風險｜56歲男按摩疑傷頸椎 壓迫神經致下半身癱瘓 專家警告5個位亂按可致中風
按摩引發頸椎血包壓迫神經56歲男半身癱瘓
綜合台灣傳媒報道，該名男子在肩頸按摩過程中疑似引發頸椎血包，血包逐漸腫大並壓迫神經，導致無知覺及癱瘓等症狀。雖然他被迅速送至澎湖醫院接受觀察和治療，但下半身逐漸失去知覺，情況一路惡化，經醫生檢查頸脊椎後確認血包壓迫到頸椎神經，當日就被緊急轉送至高雄醫院就醫。
專家警告不當按摩風險高
台灣衛福部臺北醫院神經內科醫師吳俊毅指出，臨床上曾有患者因角度不正確或施力不當的整脊、按摩，導致肩頸疼痛並伴隨手腳無力。進一步檢查發現動脈剝離，嚴重者可能引發缺血、血栓，甚至中風或偏癱的風險。
按摩切忌「Lock頸」 可致頸椎錯位
頸椎是身體的重要部位，任何不當的操作都可能造成嚴重後果，香港執業脊醫協會前主席朱君璞脊醫指出，根據香港2023年醫學研究，頸椎錯位不僅會導致常見的頸椎痛和手麻現象，有時還會引發視力問題或暈眩。他強調，脊醫強烈反對非專業人士進行頸椎矯正，並指許多無牌行醫人員因不當操作導致患者頸椎嚴重受傷。
朱君璞續稱，脊醫在治療前會進行詳細檢查，包括診斷X光片，以確保治療的安全性。根據2023年《自然》的《科學報告》，脊醫進行100萬次矯正後，嚴重副作用發生率極低，這得益於脊醫的專業評估和規範操作。他提醒選擇按摩服務時，應避免接受「Lock頸」等高風險操作。若出現頸椎不適，應尋求專業脊醫或醫生的幫助，切勿自行或讓非專業人士進行矯正。此外，牛津大學的病歷顯示，曾有患者因視力問題接受脊椎神經科治療後症狀改善，進一步證明了脊椎健康與視力的密切關係。他亦呼籲政府加強監管，打擊無牌行醫行為，並提高公眾對脊椎健康的認識，以避免悲劇再次發生。
1.「啪骨」、「正骨復位」、「整體矯正術」、「鐵打」是什麼？ 是否有正規課程學習？
這些項目主要屬於傳統中醫或民間療法，涉及骨骼和關節的調整與治療。
- 啪骨：廣東話的俗稱、通常指關節活動發出聲響，常見於脊椎或四肢關節。
- 正骨：中醫常用的詞語，解釋將錯位的骨骼或關節恢復到正常位置，常用於治療脫臼或輕微骨折。
- 脊椎矯正：將錯位的骨骼或關節恢復到正常位置；脊醫常用的字。
- 鐵打：是香港常見的傳統療法，結合推拿、按摩和藥物治療，用於處理跌打損傷。
正規技術課程：
- 活動動關節通常在脊醫/中醫學院或物理治療有正規課程。
- 使用治療必須要註冊並了解碰面，有機會得到的傷害。
2.身體有哪些部位不宜按摩、扭動？
以下部位需特別小心，避免過度扭動或施力：
- 頸椎：過度扭動可能導致神經受損或血管壓迫。
- 腰椎：不當扭動可能引發椎間盤突出。
- 膝關節：避免突然扭轉，以免損傷韌帶或半月板。
- 肩關節：過度扭動可能導致脫臼或肌腱炎。
- 手腕和腳踝：這些關節較脆弱，需避免過度施力。
3.啪骨是否越大聲越好？
不是。
- 聲響來源：關節發出聲響是因為關節腔內氣泡破裂，與治療效果無直接關係。
- 過度用力風險：過度施力可能導致關節或軟組織損傷或者中風。
- 專業判斷：治療應由註冊專業人士根據患者情況進行，而非追求聲響。
4.有時扭動頸部或手腳會有「啪啪聲」，為什麼會響？
關節發出聲響的原因：
- 氣泡破裂：關節腔內的滑液含有氣體，當關節被拉開時，氣泡破裂產生聲響。
- 肌腱或韌帶滑動：肌腱或韌帶在骨頭上滑動時可能發出聲響。
- 關節面摩擦：關節面不平滑時可能產生摩擦聲。
若無疼痛或不適，通常無需擔心；若伴隨疼痛或腫脹，應就醫檢查。
5.「正骨復位」及「整體矯正術」又是什麼？
「正骨復位」是通過手法將錯位的骨骼或關節恢復到正常位置，常用於治療脫臼、輕微骨折或脊椎錯位。
至於「脊醫矯正術」則是一種綜合療法，通過調整脊椎、神經、肌肉、骨盆等結構，改善身體平衡和功能，常用於緩解慢性疼痛或姿勢問題。研究也發現他可以改變腦神經，以長期幫助慢性病痛。
好處：
- 緩解疼痛，改善關節功能。
- 促進血液循環，放鬆肌肉。
- 改善姿勢，增強身體平衡。
壞處：
- 若操作不當，可能導致關節或軟組織損傷、骨折、和中風死亡。
- 不適合所有人，如骨質疏鬆或嚴重關節炎患者需謹慎。
- 過度依賴可能掩蓋潛在疾病。
6.為什麼每次治療後，身體都會覺得特別累？
治療後感到疲勞的原因：
- 身體調整：治療過程中，身體結構被調整，需要時間適應。
- 肌肉放鬆：長期緊張的肌肉突然放鬆，可能導致疲勞感。
- 能量消耗：治療過程可能消耗一定體力。
- 排毒反應：身體釋放積累的毒素，可能引起暫時性疲勞。
7.港人最常出現的痛症是什麼？
香港人最常見的痛症包括：
- 肩頸痛：與長時間使用電子設備和姿勢不良有關。
- 腰背痛：常見於久坐或搬重物的人士。
- 膝關節痛：與運動損傷或退化性關節炎有關。
- 手腕痛：常見於重複性動作（如打字）或腕管綜合症。
- 頭痛：與壓力、頸椎問題或偏頭痛有關。
8.經常性有肩頸膊痛症狀可以如何處理？
肩頸膊痛是香港人常見問題，主要與長時間使用電子設備、姿勢不良和壓力有關。處理方法包括：
- 改善姿勢：保持正確坐姿，避免低頭或駝背。
- 伸展運動：定期進行肩頸伸展，放鬆肌肉。
- 熱敷或冷敷：緩解肌肉緊張或炎症。
- 物理治療：通過專業治療改善肌肉和關節功能。
- 中醫推拿或針灸：幫助疏通經絡，緩解疼痛。
- 藥物治療：如非處方止痛藥（需遵醫囑）。
- 脊醫脊椎矯正：通過脊椎神經的調理恢復身體的功能。
9.如想放鬆骨骼或肌肉，有什麼建議？
- 伸展運動：定期進行全身伸展，特別是肩頸和腰部。
- 熱敷：用熱水袋或熱毛巾敷在緊張部位。
- 按摩：可自行按摩或尋求專業按摩師。
- 瑜伽或太極：幫助放鬆肌肉，改善身體平衡。
- 充足休息：避免過度勞累，確保足夠睡眠。
- 飲食調理：攝取足夠鈣質和維生素D，保持骨骼健康。
- 減壓活動：如冥想、深呼吸或散步。