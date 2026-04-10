頭髮護理｜以為健康常食堅果 中年女毛囊過敏狂甩頭髮 專家拆解成因：2種堅果慎食

堅果素來被視為蘊含豐富營養之健康食品，惟攝取不當隨時引發反效果。營養學界指出，部分堅果含有較高比例之特定脂肪酸，若更年期婦女在缺乏篩選下大量進食，體內脂肪酸失衡將誘發毛囊敏感，從而引致脫髮問題。大眾需慎選堅果種類並嚴格控制進食份量，方能達致真正養生之效。

