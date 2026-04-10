頭髮護理｜以為健康常食堅果 中年女毛囊過敏狂甩頭髮 專家拆解成因：2種堅果慎食
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堅果素來被視為蘊含豐富營養之健康食品，惟攝取不當隨時引發反效果。營養學界指出，部分堅果含有較高比例之特定脂肪酸，若更年期婦女在缺乏篩選下大量進食，體內脂肪酸失衡將誘發毛囊敏感，從而引致脫髮問題。大眾需慎選堅果種類並嚴格控制進食份量，方能達致真正養生之效。
雌激素下降遇高Omega-6 誘發毛囊發炎
台灣營養師張語希於健康節目中解釋進食堅果與脫髮關聯。她指出，堅果內主要含有Omega-3及Omega-6兩種脂肪酸。由於女性步入更年期後體內雌激素水平下降，若此時大量攝取Omega-6含量較高之堅果種類（如瓜子及花生），極易導致身體出現慢性發炎反應；當發炎狀況波及毛囊，便會引發或加劇脫髮現象。
4大堅果進食守則 宜配搭核桃杏仁
為確保大眾能攝取堅果營養同時避開脫髮陷阱，醫療界歸納出以下4大進食及挑選守則：
避忌單一攝取高Omega-6種類：不宜單獨或過量進食瓜子及花生，以免體內發炎指數上升。
搭配高Omega-3及抗氧化款式：建議進食時配搭Omega-3含量較高之核桃。此外，市面較少見之巴西堅果蘊含微量元素「硒」，有助人體抗氧化及維持頭皮健康；而杏仁則富含維生素B7及維生素E，能促進角蛋白合成並減少頭髮脆裂。
嚴控每日一湯匙份量：根據台灣衞生福利部指引，每日堅果建議攝取量僅為一份，體積約等同一湯匙或一個大拇指大小（大約相當於5粒腰果、5粒杏仁果或10粒花生）。
妥善保存防生毒素：花生等果仁必須存放於乾爽環境。若保存不當受潮，極易滋生黃曲霉毒素，不僅損害肝臟機能，亦會間接引致脫髮問題。