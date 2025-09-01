揀油貼士｜食安專家教揀靚油貼士 倒轉睇氣泡即知好壞 營養份量加工程度一目了然
超市或雜貨舖所售食油種類繁多，要挑選營養成份最健康的食油實在不易。有食安專家就介紹2個簡單方法，讓大眾在毋須過份細閱成份列表的情況下，挑選出營養含量最豐富的「好食油」。
專家教2大輕鬆方法「揀好油」
綜合台灣傳媒報道，當地食物安全專家文長安於《健康2.0》影片中指出，優質油品的分子結構較為穩定，營養成分豐富，因此油的比重較重，倒出時不會劃出一道很大的拋物線般而倒得很遠；相對，已被破壞的油品情況就剛好相反。
將整支油倒轉亦是觀察其質素的另一方法。文長安指只要將整支油上下倒轉，營養成分高的油會有較多小氣泡從下往上升。如果發現幾乎沒有氣泡，則代表營養物質較少。文長安解釋指這是因為在製造過程中，經過脫酸、脫色、脫臭、脫味、脫蠟、脫膠等複雜加工的油，營養物質含量會減少，只剩下單純的油，而加工程序少的油則保留較多營養物質，含的空氣也較多，因此氣泡較多就往往代表其質素較佳。
初榨橄欖油有助降心血管疾病風險
文長安續指，第一道橄欖油是由果實經洗淨後磨成泥，然後將細胞膜破裂後產生的油與泥分離製成。若想食用第一道橄欖油，應選擇標示「特級初榨」（Extra Virgin）的產品，因其含有較高的Omega-9，有助於降低心血管疾病的風險。
圖片來源：影片截圖