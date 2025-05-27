金銀花茶｜抑制新冠病毒變異株 推薦1款金銀花茶食譜 拆解4大功效護肝降血脂
研究：金銀花成份有助抑制新冠病毒繁殖
綜合當地傳媒報道，台灣中正大學生醫系教授陳永恩與成功大學醫學檢驗生物技術系副教授蔡慧頻，於成功大學附設醫院的生物安全第3等級高防護（BSL-3）實驗室中，進行了針對金銀花的研究，進一步證實金銀花中的天然小分子「MIR2911」能精準結合Delta變異株的特定位點，抑制病毒在細胞中增殖。
研究團隊指，金銀花早已被民間用作清熱解毒的中藥，過去研究也顯示MIR2911能抑制原始新冠病毒的複製能力，但其對其他變異株的效果尚待進一步確認。為提升MIR2911在體內的穩定性與傳輸效率，嘉義基督教醫院泌尿外科教授沈正煌與中山醫學大學醫學系副教授王梅林合作，開發出一種創新的「運送系統」，利用「類病毒顆粒」安全包覆並攜帶MIR2911，這項技術使其更容易進入細胞發揮抗病毒效能，且幾乎沒有副作用。
研究結果有望拓展全球防疫新方向
研究團隊表示，這項研究不僅證實MIR2911對Delta變異株具有抗病毒效果，也顯示其對其他新冠變異病毒的應用潛力。未來將持續深入探討其臨床應用性，期望這一天然療法能成為面對新冠病毒變異與再度流行時的有效輔助工具，為全球防疫提供新方向。
金銀花4大功效 清熱解毒護肝降血脂
香港長者安居協會（協會）引述中醫周振漢醫師意見，指金銀花有4大功效，包括：
1. 清熱解毒
這是金銀花最常用也是最重要的功效。藥理研究發現金銀花有廣譜的抗菌作用，可用於各種大小瘡癰腫毒及急性炎症。
面部及胸背部的痤瘡（俗稱「暗瘡」）也可以應用到金銀花，但因為痤瘡的形成比較複雜，內服還是請教相熟中醫師較為穩當。
2. 消暑
炎夏時適當地泡些金銀花茶飲用，不僅可以預防中暑，還可以預防咽喉腫痛及呼吸道感染；金銀花的消暑作用，亦可用於曝曬後出現身熱口渴，加點綠豆及片糖一起煎煮，令口味與功效更佳。
3. 疏散風熱
金銀花是著名成藥銀翹散的主要成份，能宣散風熱，用於急性風熱感冒。
4. 現代藥理研究
除了廣譜的抗菌作用，現代藥理研究還發現金銀花有降血脂、護肝、促進胃酸及膽汁分泌、增強胃腸蠕動、抗病毒等作用，但中藥的應用應該根據中醫理論的指導，不能盲目只看功效而沒有考慮個體的體質。中醫學認為金銀花的性質屬於寒涼，所以體質虛寒的人應該小心使用。
自製足料五花茶
協會續指，五花茶是香港人經常飲用的涼茶之一，而金銀花是五花茶的主要成份。很多人喜歡買包裝好的五花茶藥包，但因為近來藥價飆升，市面上不時出現將貨就價的情況，例如較貴的藥材只象徵式放少許，或者用價錢較平的土銀花代替金銀花。
如果希望製作足料並且功效較佳的五花茶，還是拿張五花茶配方去中藥店配藥為宜，但還須注意五花茶中有幾個藥材有等級分別，較高檔次質素較佳的會比較低檔次質素較差的貴，請到您信任的中藥店配藥。
材料
一份五人份量的五花茶包，可以參考以下份量：
- 金銀花一両
- 杭菊花一両半
- 木棉花一両半
- 雞蛋花一両
- 葛花一両
製作方法
- 用清水十碗煎存五碗，加入適量片糖調味。
如果熱毒較重，杭菊花可改為野菊，葛花可改為槐花；如果想增強消暑功效，葛花可改為水翁花。這些變更後的配方都比上面所列的配方味道較苦。市售的五花茶包還有其他配方，但大多數均為金銀花、菊花、木棉花、雞蛋花、槐花、葛花、水翁花、扁豆花、厚樸花等的其中五種花藥。