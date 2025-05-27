金銀花茶｜抑制新冠病毒變異株 推薦1款金銀花茶食譜 拆解4大功效護肝降血脂

新冠肺炎疫情近日有上升跡象，早前有醫生更表示新變異株引起的病徵與以往有別，再非常見的發燒流鼻水，或致患者誤解病情、繼而惡化。台灣一項研究顯示，金銀花裡面的成份對新冠病毒變異株具有顯著的抑制作用，有關研究有望成為天然抗病毒療法的新契機。

