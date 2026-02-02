大掃除｜家人大掃除做錯1件事 6歲女童高燒17日「腦穿窿」 入ICU險死 醫生：與1種真菌有關

年近歲晚，不少家庭開始著手「洗邋遢」準備迎接新春。但在大掃除時若防護不足，隨時搞出人命！河南一名6歲女童早前隨家人回鄉，幫手打掃久無人住的老家祖屋。豈料之後連續高燒17日不退，送院檢查後驚見腦部出現20多個大大小小的「坑洞」，猶如被老鼠咬過一樣。醫生證實她是感染了一種霉菌，元兇正正是大掃除時揚起的灰塵。

