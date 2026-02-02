大掃除｜家人大掃除做錯1件事 6歲女童高燒17日「腦穿窿」 入ICU險死 醫生：與1種真菌有關
年近歲晚，不少家庭開始著手「洗邋遢」準備迎接新春。但在大掃除時若防護不足，隨時搞出人命！河南一名6歲女童早前隨家人回鄉，幫手打掃久無人住的老家祖屋。豈料之後連續高燒17日不退，送院檢查後驚見腦部出現20多個大大小小的「坑洞」，猶如被老鼠咬過一樣。醫生證實她是感染了一種霉菌，元兇正正是大掃除時揚起的灰塵。
發燒半個月不退 腦掃描驚見「滿佈坑洞」
據內地傳媒《紅星新聞》報道，該名居於鄭州的6歲女童，於1月中隨家人回老家準備過年。由於老家房子長期無人居住，積滿灰塵，女童便隨家人一同進行大掃除。
殊不知打掃後不久，女童便開始發高燒。起初家人以為只是普通感冒，但女童足足燒了17日仍未退燒，情況極不尋常。家人遂帶她前往鄭州大學第一附屬醫院求醫。醫生為女童進行腦部掃描（CT）後，驚揭女童腦部竟然出現了20多個大小不一的「空洞」膿腫，畫面觸目驚心，醫生更稱幸而家人及時將女童送院，否則大腦恐嚴重受損。
大掃除吸入「煙曲霉菌」侵蝕腦部
為何打掃衛生會搞到腦部「穿窿」？鄭大一附院兒童重症監護室副主任醫生霍玉峰解釋，女童感染的是「煙曲霉菌」（Aspergillus fumigatus）。這是一種廣泛存在於自然界的真菌，特別喜歡在潮濕、通風不良、發霉的環境中生長，如土壤、腐爛食物及長年封閉的老舊房屋。
醫生推測，女童在協助打掃老屋時，現場揚起了大量積存已久的粉塵。這些粉塵中含有高濃度的霉菌孢子，女童不慎吸入後，孢子經呼吸道進入體內。由於6歲兒童的免疫系統尚未成熟，霉菌未能被免疫細胞消滅，反而突破防線侵入血液，最終隨血流攻擊腦部，造成嚴重的腦組織侵蝕。
1類舊屋最高危 掃地忌用掃把
幸好經過深切治療部急救，女童目前已無大礙。醫生警告農曆新年前夕大掃除，務必注意以下安全事項，特別是處理「長期無人居住」或「潮濕發霉」單位時特別要注意：
- 高危人士勿近：免疫力較低的群組，包括小朋友、長者及長期病患者，應盡量避免參與或身處塵土飛揚的打掃現場。
- 佩戴高級口罩：負責打掃的人員必須配戴口罩（建議N95）、護目鏡、手套，並穿著長袖衫褲，避免皮膚直接接觸霉菌。
- 避免塵土飛揚：清理舊屋時，應避免直接用掃把大力清掃，以免將帶有霉菌的粉塵揚起。建議採用「濕抹」方式，用濕布擦拭或使用吸塵機。
- 善用清潔劑：若發現牆角或傢俱有明顯霉漬，應先用除霉清潔劑或稀釋漂白水處理，嚴重發霉的物品應直接丟棄。