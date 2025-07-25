日常飲食｜40歲女斷食減肥 不吃早餐致生膽石 醫生警告：早餐越遲越高危

坊間存在不少「斷食減肥法」，然而間歇性斷食其實亦可帶來健康風險。一名40多歲女子為減肥而選擇不食早餐，卻於身體檢查中發現膽囊內出現結石。有醫生就解釋，不吃早餐有機會令膽汁長時間滯留膽囊，日積月累之下容易形容結石，同時每日第一餐的進食時間越遲，風險亦越高。

