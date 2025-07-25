日常飲食｜40歲女斷食減肥 不吃早餐致生膽石 醫生警告：早餐越遲越高危
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坊間存在不少「斷食減肥法」，然而間歇性斷食其實亦可帶來健康風險。一名40多歲女子為減肥而選擇不食早餐，卻於身體檢查中發現膽囊內出現結石。有醫生就解釋，不吃早餐有機會令膽汁長時間滯留膽囊，日積月累之下容易形容結石，同時每日第一餐的進食時間越遲，風險亦越高。
飲食健康身形標準 40歲女身體檢查揭生膽石
台灣營養功能醫學醫師劉博仁分享病例指，該位40多歲女子氣色理想、身形標準；她多年來實行間歇性斷食，習慣不吃早餐，每日第一餐會等到中午才進食，以為有助清空腸胃、啟動燃脂。直到早前事主主動做身體檢查，做腹部超音波檢查後揭發其膽囊內出現一粒2.3厘米的膽結石。
不食早餐 膽汁積聚可變膽石
事主自問生活習慣及飲食健康，對生膽石一事甚為驚訝。劉博仁解釋指肝臟每天會產生膽汁，並透過膽管儲存在膽囊中，進食時就釋放膽汁以幫助分解脂肪。如果早上不進食，膽汁就會滯留在膽囊並逐漸變得濃稠，膽固醇濃度同時升高，久而久之就可能形成結晶，並進一步變成膽石。
9點後食早餐 生膽石風險高近5成
劉博仁又引述去年一篇刊登於國際期刊的研究，當中分析美國超過6500名成年人資料，發現早餐越遲食，膽結石風險亦越高，尤其是早上9點後才進食的人，患膽結石的機率高出49%；每延遲一小時進食風險再增加5%。故此劉博仁認為，間歇性斷食的同時如忽略膽囊健康，可能反而增加結石風險。
飲食纖維不足亦屬膽石成因
劉博仁指除了不吃早餐外，膽結石的風險因素還包括長期高油低纖維飲食。即使飲食健康，但若少油且缺乏足夠膳食纖維，長時間空肚有可能令膽囊無法正常排空，增加結石風險。此外，體重過重或快速減重、使用女性荷爾蒙製劑、胰島素阻抗或糖尿病、有膽結石家族史、多次懷孕的女性也需注意。
要預防膽石，劉博仁建議日常飲食中應注重纖維及水分攝取，除有助膽囊健康外亦可促進整體消化系統正常運作。