日本感冒藥｜日本成藥或含處方成分具成癮、胃出血風險 10種港日止痛、止咳、感冒藥成分/副作用拆解

【日本感冒藥/大正製藥綜合感冒藥/EVE解熱鎮痛藥/布洛芬/二氫可待因/副作用/胃出血/上癮】港人到日本旅遊經常到藥妝店掃貨，購買各種日本製退燒止痛藥，台灣藥劑師花逸修（小花藥師）曾在社交平台發文，提醒部分日本藥妝產品含處方成分，長期服用或有成癮風險。另外，本文亦綜合各方資料，拆解10款香港、日本常見止痛藥、感冒藥及止咳藥的成參、效用及需注意事項。