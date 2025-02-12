日本感冒藥｜日本成藥或含處方成分具成癮、胃出血風險 10種港日止痛、止咳、感冒藥成分/副作用拆解
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日本感冒藥或含嗎啡類成份
小花藥師早前在Facebook專頁撰文指出，日本「大正系列」感冒藥（PABRON GOLD A）含二氫可待因磷酸鹽（Dihydrocodeine Phosphate），為強效鎮咳成分，具成癮性並可能抑制呼吸。12歲以下兒童及孕婦、哺乳期婦女禁用，服後尿液檢測或呈陽性。
他又指出，同樣受到港人喜愛的「EVE系列止痛藥」，其中EVE-A、EVE-EX、QUICK、QUICK-DX系列中含有烯丙異丙乙酰脲（Allylisopropylacetylurea）鎮定劑成分，可引起嗜睡反應，道路駕駛者服用時需注意。此外，「EVE系列止痛藥」主要鎮痛成分為布洛芬（Ibuprofen），於香港屬第1部毒藥，需要經註冊藥劑師監督下方可購買。
布洛芬及二氫可待因屬香港受管制藥物
二氫可待因（Dihydrocodeine Phosphate）為鴉片類止痛藥，阻斷神經信號以止痛、止咳，副作用包括便秘、頭暈、嘔吐，高劑量可致呼吸困難，長期使用或導致上癮。
布洛芬（Ibuprofen）屬非類固醇抗炎藥（NSAID），具消炎、退燒及鎮痛作用，適用於頭痛、牙痛、經痛、肌肉痛等，可能引起腸胃不適，建議飯後服用，成人每日劑量不超過1200mg，兒童最高為40mg/kg。長期服用恐致腸胃出血、潰瘍，如出現黑便、出血或咳血，應立即停藥並求醫。
另外，在香港，布洛芬及二氫可待因均屬第I部毒藥，須由註冊藥劑師監督下於藥房購買。市民購買日藥時應詳閱成分標示，避免潛在風險。
此外，為讓大家更清楚了解市面上的常見藥物，本文綜合生產商官網及各方資料，整合10款香港及日本的止痛藥、感冒藥及止咳藥，詳細拆解其成分、主要效用及注意事項：
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止痛藥｜1.必理痛
主要成份：撲熱息痛（Paracetamol）、咖啡因
效用及注意事項：Paracetamol主要用於退燒和止痛，適合處理一般發燒、頭痛。
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止痛藥｜2.EVE解熱鎮痛藥
主要成份：布洛芬（Ibuprofen）
效用及注意事項：布洛芬（Ibuprofen）同樣用於退燒和消炎止痛，效用比撲熱息痛更高，但該成份有較多副作用，包括增加胃出血及影響腎功能風險，故在香港屬第1部毒藥，需醫生處方或在註冊藥劑師監督下購買，相效之下撲熱息痛安全性較高。
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感冒藥｜3.必理痛傷風感冒丸
主要成份：撲熱息痛（Paracetamol）、那可汀(Noscapine) 、鹽酸去氧腎上腺素（ Phenylephrine Hydrochloride）、咖啡因（Caffeine）
效用及注意事項：退燒、止痛，那可汀(Noscapine) 則可止咳，Phenylephrine Hydrochloride可收鼻水、舒緩鼻塞，而咖啡因可減輕前者帶來的疲倦副作用。
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感冒藥｜4.樂信感冒靈
主要成份：撲熱息痛（Paracetamol）、鹽酸去氧腎上腺素（ Phenylephrine HCl）
效用及注意事項：退燒、止痛、收鼻水、舒緩鼻塞
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感冒藥｜5.幸福傷風素
主要成份：撲熱息痛（Paracetamol）、鹽酸去氧腎上腺素（ Phenylephrine HCl）
效用及注意事項：成份與「必理痛傷風感冒丸」及「樂信感冒靈」相似，同樣具退燒止痛、收鼻水、舒緩鼻塞功效
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感冒藥｜6.大正製藥綜合感冒藥
主要成份：Acetaminophen（亦即撲熱息痛）、咖啡因（Caffeine）、二氫可待因（Dihydrocodeine Phosphate）
效用及注意事項：退燒、止痛、止咳、收鼻水、舒緩鼻塞，以咖啡因紓緩睡意副作用，但注意具止咳功效的二氫可待因屬嗎啡類，副作用包括具成癮性及便秘，在港屬第1部毒藥，需醫生處方或在註冊藥劑師監督下購買。
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感冒藥｜7.BENZA BLOCK L錠
主要成份：布洛芬（Ibuprofen）、二氫可待因（Dihydrocodeine Phosphate）、咖啡因（Caffeine）
效用及注意事項：退燒、止痛、止咳、收鼻水、舒緩鼻塞，同樣因為有二氫可待因，具成癮性及便秘等副作用
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止咳藥｜8.幸福百咳素
主要成份：那可汀（Noscapine）、Bromhexine Hydrochloride
效用及注意事項：Noscapine有止咳作用，Bromhexine Hydrochloride則可化痰
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止咳藥｜9.樂信咳水
主要成份：那可汀（Noscapine）、Guaifenesin、鹽酸去氧腎上腺素（ Phenylephrine HCl）
效用及注意事項：Noscapine有止咳作用，Guaifenesin可化痰，Phenylephrine HCl則可收鼻水、舒緩鼻塞
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止咳藥｜10.PABRON S止咳化痰膠囊
主要成份：二氫可待因（Dihydrocodeine Phosphate）、Bromhexine Hydrochloride、那可汀（Noscapine）、Carbinoxamine Maleate、咖啡因（Caffeine）
效用及注意事項：退燒、止痛、止咳、化痰、收鼻水、舒緩鼻塞，但同樣含嗎啡類副作用包括具成癮性及便秘
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日本藥妝店販售的感冒藥和止痛藥是否安全？
日本藥妝店販售的藥品在當地是合法的，但部分藥物含有處方藥成分，如二氫可待因（Dihydrocodeine Phosphate）或布洛芬（Ibuprofen），在香港屬於第I部毒藥，需在藥劑師監督下購買。長期或過量服用可能導致成癮風險或副作用，購買時應仔細查閱成分標示，並諮詢醫生或藥劑師。
哪些人士應避免服用含二氫可待因的藥物？
12歲以下兒童、孕婦、哺乳期婦女、長期服用止痛藥者及有呼吸系統疾病（如哮喘、慢性阻塞性肺病）人士應避免服用含二氫可待因的藥物，因其可能導致呼吸抑制、成癮性或其他副作用。如有咳嗽或疼痛問題，建議選擇其他非鴉片類藥物，並諮詢醫生或藥劑師意見。
服用布洛芬（Ibuprofen）需要注意哪些事項？
布洛芬屬於非類固醇抗炎藥（NSAID），具有退燒、消炎及止痛作用，但可能引起腸胃不適、胃潰瘍及腸胃出血。建議飯後服用以減少胃部刺激，且成人每日劑量不超過1200mg，兒童則依體重計算（最高40mg/kg）。如服用後出現黑便、嘔血或持續胃痛，應立即停止服用並就醫。