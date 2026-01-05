日本研究｜貪靚婆婆特別精靈 化妝助訓練大腦兼抗抑鬱 一支唇膏眉筆或勝過食保健品
七成受訪長者「貪靚」更精靈
這項研究報告刊登於國際學術期刊《醫療保健》（Healthcare）。為了探討化妝行為對老年人身心健康的具體影響，研究團隊招募了295名年齡在65歲或以上的女性作為研究對象，詳細記錄她們的化妝頻率及所使用的化妝品種類，並進行一系列身心健康評估。
調查數據顯示，這群銀髮族中約有72%人士保持定期化妝的習慣，而她們最常使用的化妝品包括粉底、唇膏、眼影及胭脂。研究人員隨即對所有受訪者進行體能測試，重點評估三大指標：手部肌肉力量（握力）、身體虛弱程度，以及單腳站立的持續時間（平衡力）。
結果發現，有化妝習慣的長者，無論在情緒狀態、肌肉力量以至平衡感方面的得分，均顯著優於那些甚少或從不化妝的同齡女性。這意味著，日常的「扮靚」行為與較佳的身體機能有著正向關聯。
感官刺激與自信心的良性循環
為何在臉上塗塗抹抹，竟能令長者「大力」又「站得穩」？科學家從神經科學及心理學角度作出了解讀。首先，化妝是一項涉及多重感官刺激的活動。在化妝過程中，長者需要運用觸覺、嗅覺及視覺，這些感官刺激能直接傳遞至大腦，產生心理上的愉悅感，從而有效降低抑鬱風險。
其次，化妝品能有效提升自我形象認同。研究指出，當長者對自己的外表感到滿意與自信時，她們會更樂意走出家門，參與社區及社交活動。這種積極的生活模式無形中增加了她們的日常活動量，形成「心理健康帶動身體活動，身體活動反過來鞏固心理健康」的良性循環，進而鍛鍊了體魄與核心肌群。
常「畫眉」與「塗唇膏」有助防跌
在眾多化妝步驟中，研究特別點名了兩類產品的重要性。數據分析顯示，使用「唇膏」與「畫眉毛」這兩個特定動作，與優異的心理功能及動態平衡能力有著最顯著的關聯。
專家分析，相較於大面積塗抹粉底，畫眉與塗唇膏需要更精細的手眼協調能力，以及對面部肌肉的精準控制。每天重複這些細微動作，無疑是對腦部與小肌肉群的一種「微訓練」。對於長者而言，具備良好的平衡力是預防跌倒及髖部骨折的「保命符」。由於跌倒往往是導致長者失去自理能力甚至死亡的主因，因此透過化妝來維持平衡感，對於保持晚年的身體獨立性具有極高的臨床價值。
鼓勵長者重拾打扮樂趣
根據英國的統計，女性平均每年花費約900英鎊（約9,000港元）在化妝品上，但這筆「扮靚費」對長者而言，或許應被視為一種高回報的健康投資。研究結果提醒我們，家屬或照護者不應將長者打扮視為浪費時間或金錢，反而應給予更多的讚美與鼓勵。
當看見家中女長輩願意花心思在鏡前精心打扮，這正代表她們仍保有對生活的熱情與自理能力。這份對美的堅持，正是她們保持身心活躍、遠離抑鬱、甚至預防跌倒骨折的強大武器。讓長者活得美麗，實際上就是讓她們活得更健康、更長壽、更有尊嚴。