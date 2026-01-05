日本研究｜貪靚婆婆特別精靈 化妝助訓練大腦兼抗抑鬱 一支唇膏眉筆或勝過食保健品

俗語有云「女為悅己者容」，但在高齡化社會下，長者化妝的意義可能遠超乎單純的「貪靚」。一直以來，社會大眾多視化妝為修飾儀容的社交禮儀，然而，日本京都橘大學（Kyoto Tachibana University）於最近發表的研究卻顛覆了這一觀念。研究團隊發現，年長女性保持化妝習慣，不僅能顯著改善心理健康，更能強化握力及平衡感，甚至成為預防跌倒的關鍵因素。這項刊登於國際學術期刊《醫療保健》（Healthcare）的研究報告，為銀髮族的預防醫學與生活護理提供了嶄新的視角。

