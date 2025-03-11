日本感染性腸胃炎創新高 專家警告去公廁切忌1件事 拆解感染性腸胃炎預防/紓緩方法
日本感染性腸胃炎數字激增 九州四國疫情較嚴重
日本當局早前公布自上月至今，已有超過150人因光顧大阪府的日本料理店「喜一」或食用鳥取縣米子市和菓子店「清月」製作的草莓大福等甜點而感染諾如病毒。此事件引起外界對當地感染性腸胃炎爆發的關注。據日本富士電視台節目《Mezamashi8》報導，大部分感染是由諾如病毒或細菌引起。
在地區分佈上，大分縣的感染性腸胃炎情況最為嚴重，每間醫療機構平均收治21名病人，其次是熊本縣（19.06人）、香川縣（17.21人）、愛媛縣（16.39人）、鹿兒島縣（14.8人）、宮崎縣（14.42人）、廣島縣（13.95人）、島根縣（13.83人）、山口縣（13.53人）、東京都（13.36人）、千葉縣（13.24人）和福岡縣（12.9人）。整體而言，九州及四國的疫情相對較為嚴重。
靜岡1家4口同中招 幼兒疑廁所換尿片感染
醫療集團負責人五藤良將指出，去年12月至今年2月的感染性腸胃炎個案數量異常增多。他舉例說明，靜岡縣一個四口之家出現集體感染，二兒子在2月8日出現嘔吐，39歲的母親次日也出現嘔吐，3月3日11歲的大兒子發燒至攝氏38度，4日39歲的父親被診斷為「感染性胃腸炎」。
專家警告如廁勿用手機
在上述家庭中，二兒子的感染途徑不明，可能是在商業設施的廁所換尿片時感染。五藤良將提醒，廁所中接觸馬桶等物體後直接使用手機，手機表面可能沾染病毒。雖然如廁後多數人會洗手，但不會消毒手機，若用餐時再拿出手機，感染風險會增加。他強調，在公司或商業設施的廁所使用手機時，應特別注意。普通酒精噴霧對諾如病毒效果有限，建議如廁後用肥皂徹底洗手，並避免在廁所使用手機。
五藤良將表示，2月以來持續的寒冷天氣和氣溫劇烈變化，導致民眾免疫力下降，成為「傳染性腸胃炎」病例增加的原因之一。2月17日的最高氣溫為攝氏15.5度，而2月20日的最低氣溫卻降至零下1度。諾如病毒在冬季傳染性胃腸炎疫情中佔70%至90%，主要透過手或餐具進入人體，並在腸道內繁殖。
拆解感染性腸胃炎
感染性腸胃炎，意即由外來病毒或細菌引發的腸胃炎，例如由藥物毒性、食物毒素或暴飲暴食引發的腸胃炎；感染性腸胃炎可細分成「病毒性腸胃炎」與「細菌性腸胃炎」2大類，兩者的徵狀均以腹瀉嘔吐為主，其分別包括：
病毒性腸胃炎
致病源：諾如病毒、腺病毒等
症狀：胃痛、脫水、發燒、全身無力、肌肉痠痛，一般較輕微
紓緩方法：補充水分電解質、多休息、視情況就醫
細菌性腸胃炎
致病源：沙門氏菌、大腸桿菌、葡萄球菌
症狀：腹痛、脫水、噁心、血便，一般較嚴重
紓緩方法：補充水分電解質、多休息、視情況就醫