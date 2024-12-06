東京爆發「蘋果病」疫情 孕婦感染可致胎兒死亡 酒精無法消毒建議5招自保
「蘋果病」蔓延 東京都新症個案破紀錄
紅斑病是一種出疹性疾病，患者的兩頰會出現紅疹，形似蘋果，因此得名。根據《TBS》等媒體報導，自11月以來，感染蘋果病的患者數量急劇上升。截至12月1日的一周內，東京都264間醫療機構報告的「傳染性紅斑」個案達796宗，刷新自1999年開始統計以來的最高紀錄，並已連續三週超過警戒級別。這是自2018年以來，患者人數首次超過警戒線。
消毒酒精無效 建議戴口罩自保
這種傳染性紅斑主要透過咳嗽和打噴嚏傳播，值得注意的是，普通的酒精消毒液對此病毒無效，增加了防範的難度。東京都政府提醒市民，應勤用肥皂洗手，並在出入人多的地方佩戴口罩以作預防。
病毒主要影響兒童 孕婦感染可致胎兒死亡
根據衛生防護中心的資料，這種病的正式名稱為「第五病」（Fifth Disease），由細小病毒B19引起，主要影響兒童。患者面部會出現典型紅疹，面頰呈紅色尤如被打了一巴掌。紅疹較少出現在四肢及軀幹，並可能略有微癢。紅疹出現前數日，患者通常會略微發燒和感到疲倦，紅疹通常會在7至10天內消失。成人若感染症狀會較輕微，可能只會感到關節疼痛或腫脹。
孕婦感染細小病毒B19，病毒可經母體傳給胎兒，可能導致胎兒死亡。此病毒亦可能引致免疫力低的患者（如愛滋病及白血病患者）出現嚴重貧血。病毒主要透過直接接觸呼吸道分泌物傳播，亦可在懷孕期間由母親傳給胎兒，及通過血液或血液製品傳播，潛伏期一般為4至20天。
蘋果病症狀似感冒5招自保
此病通常屬於輕微疾病，不需要特定治療，治療主要是紓緩症狀，如發燒、痕癢、關節腫痛。患者應在家休息，直至完全康復。孕婦和計劃懷孕的女士及其他高危人士，若曾與感染細小病毒B19的患者有近距離接觸，應向醫生求診，以便進一步治理。
‧保持良好的個人衛生。
‧保持雙手清潔，應使用肥皂和清水正確洗手。當雙手沒有明顯污垢時，用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
‧打噴嚏或咳嗽時要掩著口鼻，呼吸道的分泌物應用紙巾包好，棄置於有蓋的垃圾桶內，然後徹底清潔雙手。
‧保持空氣流通。
‧避免與第五病患者作近距離接觸。