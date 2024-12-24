前無綫甘草病逝享年83歲 生前患長期病腎功能剩一成
資深綠葉演員曹濟辭世 享年83歲
曾在電視劇《射鵰英雄傳》中飾演「靈智上人」的前無綫甘草演員曹濟（原名：曹作新），於本月10日因病在醫院安詳離世，享年83歲。家屬計劃於本月28日在世界殯儀館為他設靈，並於翌日舉行出殯儀式。
家人陪伴走完人生最後一程
曹濟的弟弟在接受本地傳媒訪問時透露曹濟是在醫院離世，當時太太和一對子女都在身邊陪伴。雖然曹濟的離世來得突然，但家人早已接受這個事實，因為他長期受病痛折磨，離去對他來說是一種解脫。弟弟又指曹濟因子女有成「無悔今生」，又讚揚他是演藝界裡面的優秀「綠葉」，襯托出「牡丹」美好。
熱愛粵曲與旅遊的多才多藝
除了演藝事業，曹濟對粵曲也有濃厚興趣，並在YouTube上分享了不少作品。他在TVB時期曾是水運會的冠軍級選手。離開TVB後，他經常與太太旅行，是八兄弟姊妹中最愛外遊的一位，尤其喜歡遊覽中國各地，記憶力驚人，能清楚記得去過的地方。
長期病患與復康之路
曹濟曾為南區復康專線拍攝宣傳片，片中他雖然身形消瘦，頭髮斑白，但精神不錯。他透露自己患有長期病患，需要定期複診。幾年前，醫生發現他的腎功能僅餘一成，需接受手術。出院後，他多依賴輪椅代步，每週兩次前往醫院複診和洗血。由於行動不便，每次搭乘交通工具都很困難，因此他感謝義工的幫助。片中，曹太也陪伴他到醫院。
演藝生涯的豐富經歷
曹濟曾是TVB的藝員，參與過多部劇集的拍攝。由1976年至1999年間，他曾22次出演金庸武俠劇，包括《書劍恩仇錄》、《倚天屠龍記》、《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》及《笑傲江湖》等，與周潤發、梁朝偉、戚美珍、張智霖、黎耀祥等有過對手戲。其中，他在1994年版《射鵰英雄傳》中飾演的「靈智上人」最為人熟悉。此外，他還參演過《大時代》、《刑事偵緝檔案II》、《天地男兒》及《笑看風雲》等劇集。
腎病多無徵兆 病情惡化可致命
據智友站資料，腎病很多時是無徵兆的。腎功能衰竭可影響身體所有器官的運作，當發展至末期腎衰竭(Renal Failure)，若沒有透析治療或腎臟移植，則可致命。現時本港有10, 000多名末期腎衰竭病者。
腎臟的主要功能為排泄身體內經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，製造紅血球激素及協助製造維他命D。腎臟功能如因某些原因長期受到嚴重傷害，是會影響其功能。身體內的廢物會累積且引發多種身體功能的問題，此為慢性腎衰竭。
慢性腎衰竭可分以下階段
- 腎功能不全: 腎功能是正常的51% – 80%
- 腎功能衰弱: 只有25% – 50% 的腎功能
- 腎功能衰竭: 只有15% – 25% 的腎功能
- 末期腎功能衰竭: 腎功能少於10-15%
4類人患腎病風險高
以下疾病的患者有較高風險患上慢性腎衰竭：
- 糖尿病
- 腎小球腎炎包括紅斑狼瘡腎炎
- 高血壓
- 先天性腎病及有腎病家族病歷
10大慢性腎衰竭徵狀
腎病及慢性腎衰竭在初期階段徵狀並不明顯，但仍可留意以下10大徵狀：
- 小便帶血 / 茶色尿 （血尿）
- 小便帶泡沫 （蛋白尿）
- 小便混濁 （尿感染）
- 小便赤痛、頻密
- 小便感困難、不暢順
- 小便排出小沙石
- 多尿、尿量減少、夜尿
- 腰腹疼痛
- 足踝或眼皮浮腫
- 血壓高
當腎功能降至腎功能衰竭階段（少於正常機能的25%），可能開始有尿毒症徵狀:
- 夜尿、尿量減少
- 食慾不振、噁心、嘔吐
- 疲倦、臉色蒼白 (貧血)
- 皮膚痕癢
- 高血壓
- 氣喘
- 水腫 (足踝或眼皮浮腫)
- 神智不清、抽搐、昏迷