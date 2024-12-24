前無綫甘草病逝享年83歲 生前患長期病腎功能剩一成

資深綠葉演員曹濟辭世 享年83歲

曾在電視劇《射鵰英雄傳》中飾演「靈智上人」的前無綫甘草演員曹濟（原名：曹作新），於本月10日因病在醫院安詳離世，享年83歲。家屬計劃於本月28日在世界殯儀館為他設靈，並於翌日舉行出殯儀式。

