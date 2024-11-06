短腸症｜13歲兒患短腸從未用口進食 前港姐曾瑞珊移植2/3小腸救子
與陳茵媺、周家蔚與呂慧儀同屆參選2006年香港小姐的曾瑞珊，加入娛樂圈4年後轉行，婚後將重心放在家庭，育有一對子女，大仔甘珞龍（甘甘）不幸患有先天性短腸症，自出生3天起便需接受手術，至6歲前更做過6次大手術。為了給兒子尋找治療機會，2020年12月曾瑞珊帶着子女移居台灣，並在今年5月成功接受「活體移植」手術，將自己三分之二的小腸移植給甘甘，近日她發文分享術後半年的感受，並透露：「下個月是一個關口，祝我們一切順利」。
母愛無私 捐小腸救愛兒
曾瑞珊曾透露兒子甘甘的小腸長度只有常人的2成、「大腸可說是已沒有」，也沒有用口進食，僅靠靜脈輸液機維持生活。曾瑞珊早已有準備捐出小腸給甘甘，因此多年來一直努力運動，保持最佳身體狀態。她曾自稱是「天選之人」，並表示：「醫生說我的小腸比一般人長很多，所以我分了200cm給甘甘，他有足夠長度使用。」今年5月，她終於等到機會進行移植手術，手術過程中傷口劇痛，但她心情無比開心，還強調「自己個仔自己救」的感覺最為快樂。
術後半年 分享感動瞬間
手術後，甘甘需每月住院兩天進行精密檢查。曾瑞珊近日在社交平台分享甘甘的康復情況，並透露：「下個月是一個關口，祝我們一切順利」。每次檢查，讓她最感動的就是腸鏡檢查的時刻，她提到：「這種特別的感受應該是我才會想流淚吧，親眼看見我的腸子，在他的身體內活躍着蠕動着。」每當醫護人員讚美她「媽媽好棒唷」、「腸子很漂亮」，那份滿足和自豪讓她覺得比其他所有的讚美更有意義。
經歷這大半年的抗爭，曾瑞珊透露，下個月將是一個重要的關口，期望一切順利。網友們紛紛為她和甘甘送上祝福，好友姚子羚也點讚支持，大家都對她的勇氣和母愛深感敬佩：「甘甘和龍媽真的很棒，一切都會越來越好的！」
短腸綜合症2大成因
短腸綜合症是指因為部分小腸缺失或受損，導致身體無法從食物中吸收足夠營養物質的醫療狀況。小腸是人體在消化過程中吸收大部分營養物質的主要部位，因此當小腸缺損或受損時，會直接影響人體的營養吸收能力。
短腸綜合症成因
- 手術切除部分小腸：因克羅恩病、癌症、外傷性損傷或供應腸道血液的動脈血栓形成等病症，可能需要進行手術切除部分小腸。
- 先天性缺陷：有些嬰兒出生時小腸過短或小腸受損，必須通過手術切除。
6大常見症狀
- 腹瀉
- 大便油膩、異常臭味
- 疲勞感
- 體重減輕
- 營養不良
- 腿部及足部水腫（浮腫）
短腸症治療方法
- 特殊飲食和營養補充：根據患者的狀況制定合適的飲食計劃，並適當補充所需的營養素。
- 靜脈輸注營養（腸外營養）：為防止營養不良，可能需要通過靜脈輸注方式補充身體所需的營養。
短腸綜合症需要長期的醫療照顧，並且患者可能需要持續調整飲食和營養補充，以維持健康生活。
圖片來源：龍媽日記Facebook