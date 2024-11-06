短腸症｜13歲兒患短腸從未用口進食 前港姐曾瑞珊移植2/3小腸救子

與陳茵媺、周家蔚與呂慧儀同屆參選2006年香港小姐的曾瑞珊，加入娛樂圈4年後轉行，婚後將重心放在家庭，育有一對子女，大仔甘珞龍（甘甘）不幸患有先天性短腸症，自出生3天起便需接受手術，至6歲前更做過6次大手術。為了給兒子尋找治療機會，2020年12月曾瑞珊帶着子女移居台灣，並在今年5月成功接受「活體移植」手術，將自己三分之二的小腸移植給甘甘，近日她發文分享術後半年的感受，並透露：「下個月是一個關口，祝我們一切順利」。

