從藥物、內視鏡到手術：深入認識肥胖症的多元化治療
肥胖症的治療策略
醫生一般會根據肥胖症患者的個人情況作出評估，包括體重、代謝狀況、合併症及生活習慣等。當單靠飲食與運動難以見效時，可考慮藥物治療輔助。近年廣泛使用的 GLP-1 受體促效劑，能模擬腸道荷爾蒙，延緩胃排空、抑制食慾並增加飽腹感，從而減少進食量。這類藥物亦有助穩定血糖和降低心血管風險，但須配合醫生指導下使用，並搭配健康生活方式，才能持久見效。
若藥物效果有限，且患者不願接受手術時，內窺鏡治療是一種侵入性較低、風險較輕的中介選擇。常用方法包括胃內水球術，在胃內置入充氣球體，物理性地減少胃容量，增加飽腹感。較新式的內窺鏡治療另有內窺鏡袖狀胃成形術（內窺鏡縮胃手術），以內窺鏡縫合技術將胃壁折疊縫緊，模仿傳統縮胃手術的限制進食效果，但無需切除胃部。這些內視鏡治療均可逆性高、恢復期短，但要維持減重效果，仍需患者在飲食和運動方面持續配合。
對於中重度至重度肥胖患者，手術治療是目前最有效且具長期效果的治療方案。常見手術包括：
袖狀胃切除術（縮胃手術）：透過將胃的大彎部分切除，使胃容量大幅減小，進食量自然下降。更重要的是，此手術亦降低胃部分泌飢餓激素（ghrelin）的能力，降低食慾，這種荷爾蒙變化有助患者長期控制體重，減少復胖風險。
胃繞道手術：將小容量胃囊與遠端小腸相連，繞過胃與部分小腸，不僅限制攝食，亦令食物更快到達小腸末端，同時促進腸道荷爾蒙（如GLP-1、PYY等）的分泌，增強飽腹感及改善血糖代謝。
縮胃十二指腸繞道手術：是其中一種效果顯著，同時技術更為複雜的手術。此手術結合縮胃手術與小腸重建，先切除胃的大彎部分形成細長的袖狀胃，再將十二指腸前段與遠端小腸相連，使食物繞過大部分的小腸。這樣的繞道會促使腸道釋放高濃度 GLP-1 與 PYY 等激素，不僅強化飽足訊號，還可顯著改善胰島素敏感性與第二型糖尿病等代謝疾病。由於改變腸道吸收途徑，繞道手術的減重與代謝改善成效最為明顯，但也需長期營養監察與醫療跟進，因此較適合極重度肥胖或合併嚴重代謝疾病的患者。
總體而言，肥胖症治療不應著眼於減重數字，更應以改善整體健康為目標。無論是藥物、內視鏡或手術治療，每種方式都有其應用條件與限制，需由醫生作出專業評估，以制定個人化治療方案。隨著醫學進步，現今有不同方法幫助患者控制體重、改善共病、提升生活品質。但要達致長期成效，仍需患者積極參與，持續改善生活習慣，才能達到最佳治療效果。
如有任何疑問，應盡早諮詢醫生的專業意見。
專欄：浸醫與您
撰文：香港浸信會醫院外科專科醫生林展滔