從藥物、內視鏡到手術：深入認識肥胖症的多元化治療

肥胖症是因體內脂肪異常或過度積聚而引起的慢性疾病，長遠可能影響心血管、內分泌、呼吸、肝臟等多個系統，亦會對心理健康造成壓力。其成因包括遺傳、環境、生活習慣、內分泌與代謝失衡等。醫學上一般以身體質量指數（BMI）判斷體重狀況，當 BMI 超過23為過重，25或以上則界定為肥胖。肥胖不只是體重問題，更與高血壓、第二型糖尿病、睡眠窒息症及某些癌症等風險有密切關係，因此是一種需要長期管理的代謝性疾病。

