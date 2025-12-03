認識胃酸倒流：主要成因及外科治療方案

胃食道逆流症（Gastroesophageal reflux disease, GERD），俗稱胃酸倒流，是一種常見的慢性消化系統疾病。當胃酸或十二指腸液由胃部異常逆流至食道時，會刺激食道黏膜，引起胸口灼熱、喉嚨異物感、口腔酸味、吞嚥困難等症狀。若病情長期未獲妥善控制，可能導致食道炎、潰瘍、出血、狹窄，甚至出現癌前病變。

