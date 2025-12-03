認識胃酸倒流：主要成因及外科治療方案
胃食道逆流症（Gastroesophageal reflux disease, GERD），俗稱胃酸倒流，是一種常見的慢性消化系統疾病。當胃酸或十二指腸液由胃部異常逆流至食道時，會刺激食道黏膜，引起胸口灼熱、喉嚨異物感、口腔酸味、吞嚥困難等症狀。若病情長期未獲妥善控制，可能導致食道炎、潰瘍、出血、狹窄，甚至出現癌前病變。
胃酸倒流的主要成因
一般來説，下食道括約肌為負責調節胃與食道之間的「閘門」。當括約肌鬆弛或閉合功能受削弱時，胃酸及胃內容物便容易倒流入食道。
肥胖會增加腹腔壓力，削弱括約肌的能力；而懷孕時子宮增大會壓迫胃部，加上荷爾蒙變化亦會令括約肌鬆弛，增加倒流風險。
此外，經常進食辛辣、高脂肪食物，或飲用咖啡、濃茶、酒精、巧克力等，都會令括約肌暫時鬆弛；而暴飲暴食、飯後立刻躺平的動作，同樣會加重症狀。某些藥物，例如消炎止痛藥、部分抗焦慮藥或鈣離子阻斷劑，亦可能影響括約肌功能或刺激胃酸分泌，從而誘發或惡化胃酸倒流。
一般診斷及檢查
- 上消化道內窺鏡檢查：可直接觀察食道，排除惡性腫瘤、潰瘍、幽門螺旋桿菌感染等其他病因，並評估胃酸倒流所造成的發炎、糜爛或出血程度。
- 食道酸鹼度監測：在食道放置細小探頭，長時間記錄食道內的酸鹼度變化，以評估胃酸倒流的頻率及持續時間。
- 食道動力學檢查：測量下食道括約肌壓力及食道蠕動功能，有助分辨其他食道疾病，並為手術治療提供參考。
- 影像學檢查：包括造影檢查及電腦掃描等，檢查是否有食道裂孔疝或其他結構問題。
外科手術治療選項
當藥物及生活習慣調整仍無法有效控制症狀，或出現嚴重併發症時，可考慮外科手術治療：
- 腹腔鏡胃底摺疊術：在腹腔鏡協助下，以微創方式將胃底繞食道的下端摺疊，加強胃食道交界處的阻隔功能，減少胃酸倒流。此為目前臨床最常用且最多醫學證據支持的手術方式，一般能有效改善症狀及生活質素，且術後復原較快。
- 機器輔助腹腔鏡胃底摺疊術：原理與上述手術相同，但進一步利用機械臂輔助操作，提供更佳的視野和精細度，適合較複雜或需更高精準度的個案。
- 磁性括約肌加強術：在胃食道交界處植入由多個磁珠組成的環狀裝置，以增加下食道括約肌的閉合壓力，但仍可讓食物正常通過。此方法屬較新型的手術選擇。
- 內視鏡抗逆流黏膜切除術：利用專用的內視鏡，在賁門黏膜製造一個淺層的小潰瘍，讓傷口癒合時的纖維化收縮，達到收緊鬆弛賁門的效果，從而減少胃酸倒流，此微創手術適合部分個案。
總括而言，外科手術能顯著改善中重度胃食道逆流患者的症狀，對於長期依賴藥物但效果欠佳、或不願長期服藥的患者，手術治療或可帶來較持久的改善。患者如有疑問，應盡早向外科專科醫生諮詢，根據個人情況制訂最適合的治療方案。
專欄：浸醫與您
撰文：外科專科林展滔醫生