林盛斌Bob 38歲塞血管通波仔 冧低反而挽救人生 後悔一個覺悟遲了10年

「如果早十年意識到、警告自己，早啲意識到冧低機會就會低好多。」林盛斌（阿Bob）38 歲便因為心臟3條血管全塞要「通波仔」，突然「冧低」入院做手術反令他徹底反思人生，自此更重視自己與子女的健康，更笑言現在日食30粒保健品嚇親經理人。由電台Sales一路熬出頭，到「金牌媒人」、棟篤笑演出者，更是四名子女的爸爸，身兼多角壓力可想而知，阿Bob接受《東方新地》專訪時形容，許多病痛其實源於壓力，而他一直深信：「正面啲、樂觀啲，多啲好嘅想法，講多啲好嘅說話，你就會健康好多！」

