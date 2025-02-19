林盛斌Bob 38歲塞血管通波仔 冧低反而挽救人生 後悔一個覺悟遲了10年
從「通波仔」到日常養生 靠一招釋放壓力
2018年，阿Bob突現呼吸不順、下巴及手臂麻痹，驚覺心臟3條血管已塞，要立即入院進行俗稱「通波仔」手術，幸而最後大步檻過。年僅38歲便有心臟問題，阿Bob坦言是自己太為食、不懂節制所致，也後悔太遲才有此覺悟：
「如果早十年意識到、警告自己，『如果再係咁食，有一日會冧低架啦』，早啲意識到冧低機會就會低好多。」
一次大病徹底改變他的生活態度，近年來他積極調整生活習慣，建立固定的減壓方式，來維持身心平衡。其中他最堅持的健康習慣，就是焗桑拿。他深信，許多疾病的根源在於壓力，只要懂得釋放壓力，身體自然健康，「每個人都需要搵自己嘅減壓方法，有人跑步、購物、化妝，而我就鍾意桑拿。」他指這已成為自己六、七年的習慣，無論是在香港還是到外地巡演，他都會要求辦方安排有桑拿的酒店。「每次焗完，我都覺得整個人refresh咗，壓力、繃緊、負能量好似隨住汗水流走咁。」
焗桑拿的時間，對他而言，更是一種「Me time」和心理治療，讓他可以靜靜地打坐、調整呼吸，甚至整理思緒。「我會利用呢段時間去構思演出內容、諗下講稿，甚至回顧下自己近期做過啲咩，有冇需要調整。」他形容，這是一種將身體與心理同步整理的過程。
除了桑拿，服食保健品亦成為他日常養生的一部分，「十幾年前，我係完全唔會食supplement，但自從心臟問題之後開始試。」現在，他每天早上會服用二、三十粒不同種類的補充品，確保身體狀況維持良好。「心、肝、脾、肺、腎都有，食咗兩三年，食咁多種經理人都嚇親。」
受太太影響改變飲食習慣 教子女不做虎爸
作為四個孩子的父親，他對子女的健康與教育方式亦有自己的一套，「我比較鬆綁，出去食飯，想飲汽水咪飲，最重要係平衡。」不過在家裡，他仍設下一些基本飲食規則，例如晚餐避免吃碳水化合物。而太太因糖尿病多年來堅持生酮飲食，也影響了他的飲食習慣，「以前我都覺得生酮飯係唔好食，但而家啲生酮飯已經好似泰國香米咁，細路都食得好開心。」
他認為，孩子的身體健康不單靠飲食控制，運動也十分重要。「每個小朋友都有自己鍾意嘅運動，例如跆拳道、劍擊、滑板、藝術體操。」這些活動不僅讓孩子們保持體能，亦讓他們培養興趣，發展個人特長。
至於學業，他則奉行「不做虎爸虎媽」的原則，「成績冇所謂，態度最重要。」「考試前，我會幫佢哋溫書，但如果佢哋態度敷衍，我會好嬲。」作為家長，他並不會要求子女成績出色，但至少要子女對學習負責，「畢竟，人生係自己嘅，態度決定你可以去到幾遠。」他笑言，大女曾經拒絕他的幫忙，結果自己考了90分，讓他感到驚喜。「原來佢哋已經學識咗點樣讀書，唔需要靠父母催谷。」
成長靠累積 每日進步1%
回顧自己的事業，阿Bob坦言自己並非天生有天賦，而是靠後天努力一步步累積。「你記唔記得，我入電台嗰陣，咬字都唔正？」當時，他靠著前輩的指導，每天對著報紙讀，錄下來自己聽，然後改進發音。「呢啲唔係做比人睇，而係比自己進步。」
從電台主持到棟篤笑表演，他一直抱持「每天進步一點點」的心態，不斷磨練自己。「每日進步少少，每日進步1%，一年後可以有幾十倍進步，做Sales嘅時候，我會買書學Cold Call，學點樣見客、點樣遞卡片。」這些努力，最終讓他在娛樂圈穩穩站住陣腳，走出自己的路。
即使到了今天，他仍然保持這種習慣，每次演出後都會反思如何改進。「我有一次即興捉咗兩個光頭觀眾上台，效果超好，之後我就試下再做變化。」他深信，表演是一個不斷學習的過程，而非「做完就算數」，
「呢一刻唔叻唔緊要，你肯去學，肯去練，肯去試，肯去做，畀返個目標自己，係總會成功！」
他形容無論在事業、健康管理甚至人生上，他認為擁著正向心態都有好處：
「正面啲、樂觀啲，多啲好嘅想法，講多啲好嘅說話，你就會健康好多！」
首踏紅館開Show 是總結也是新開始
談到即將舉行的紅館演出，他承認壓力不小。「今次係十年來最大嘅挑戰，由二千幾人，到而家紅館七千幾人。」但他希望，這場演出不單止是一場表演，亦是一個回顧自己人生的機會。
「今次我會加多啲家庭元素，講下同小朋友嘅相處、夫妻之間嘅對白，甚至有啲戲劇效果。」他透露，子女亦會首次親身到場觀看，見證他的舞台演出。
「過去咁多場talk show，我都無叫佢哋嚟，今次係第一次，希望佢哋可以睇下，爸爸平時做緊啲咩。」
這場紅館演出，對他而言，是一個總結，也是新的開始。「希望大家可以喺呢個show入面，感受到我嘅成長。」對於林盛斌來說，人生如舞台，每一次演出，都是一次新的蛻變。