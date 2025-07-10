柏金遜症︱羅浩楷自揭患柏金遜10年 靠輪椅代步睇淡人生 拆解柏金遜4大病徵不等於腦退化
事實上，羅浩楷自2015年參演劇集《東坡家事》後便未再於幕前亮相，其後於2017年正式與TVB完約，並逐漸退出娛樂圈。2016年，他因椎間盤突出及頸椎長期受壓導致駝背，須長時間佩戴頸箍，病情嚴重影響行動能力，醫療費用高達約100萬元，最終決定息影養病，生活一直由太太悉心照料。
承認確診柏金遜10年 對未來悲觀：不知幾想死
至近日，羅浩楷接受本地傳媒訪問時，首次坦言自己十多年前已確診患上柏金遜症。確診早期他雖仍然中氣十足，但至近兩年病情明顯惡化，已無法自己行走、需依賴輪椅代步。他又指自己未有聘請外傭，日常生活由太太照顧，平日亦甚少外出，最喜歡在住所樓下平台「飛車」，並幽默自稱「飛車黨」。
他又指目前最大樂趣是唱歌彈結他自娛，又直言對未來不抱太大期望，感慨行動不便稱「分分鐘有病唔醫㗎喇，我都唔知幾想死」。
據衞生署資料，柏金遜病是一種在長者所患的神經系統疾病中，較為常見的一種。平均病發年齡在60至70歲之間。柏金遜病可分為原發性和誘發性兩類。大部份患有柏金遜病的長者都是原發性的。其真正原因還未有一致的結論，目前知道是由於腦內部份神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少。誘發性的柏金遜病則是由於藥物（如長期服用一些止暈藥）、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。
柏金遜病徵狀
- 震顫，初發時通常出現在一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身的肌肉。
- 動作緩慢，尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。
- 關節活動顯得如齒輪般僵硬。
- 其他病徵包括面部無表情、步履及語調出現變化等。
預料香港將有逾萬人患柏金遜症
據香港柏金遜症基金資料，根據世界性的統計，每八百人便有一人患上此症，依此計算，香港約有八千名患者；而六十歲或以上的長者，患病比率更高至1%。此外，約有一成的病人在四十歲前發病。隨著人口老化，香港柏金遜症患者將會超逾一萬人。
有別於認知障礙症，柏金遜症主要影響患者身體的活動能力，大部分患者的思想及認知能力均正常，思維清晰；而認知障礙症（又名腦退化症或失智症，舊稱癡呆症）患者則會日益健忘，智力退化，甚至出現性格改變。有別於柏金遜症 他們的活動能力是 一般 不會受損的。
基本上，柏金遜症和認知障礙症是兩種不同的疾病，但亦有部分柏金遜症患者於患病後期，出現認知能力減退，甚至到達痴呆的程度。年紀愈大的患者，出現認知能力障礙的機會愈大。