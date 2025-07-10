柏金遜症︱羅浩楷自揭患柏金遜10年 靠輪椅代步睇淡人生 拆解柏金遜4大病徵不等於腦退化

現年75歲的羅浩楷曾是TVB經典節目《歡樂今宵》的台柱之一，擅長模仿呂奇及林子祥，深受觀眾喜愛。近日有網民在Facebook群組發文談及羅浩楷近況，指他雖是搞笑能手，但似乎從未擔任過主角。帖文引起網民集體回憶，有網民就透露曾在九龍灣德福遇見羅浩楷，指對方要坐輪椅且精神欠佳，擔心其健康狀況出問題。

