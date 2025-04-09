梁齊昕猝逝｜梁振英二女梁齊昕猝逝 倒斃服務式公寓享年33歲 注意猝死10大先兆手腳痺屬警號
綜合本地傳媒報道，警方於昨日（8日）晚上10時40分接獲筲箕灣愛德街1號一服務式公寓職員報案，指發現一名女住客在15樓一個房間內暈倒。救護人員到場發現事主經已不治。警方調查後相信事件無可疑，案件列「屍體發現」處理，死因有待驗屍證實。
前特首梁振英今日（9日）清晨於社交平台發文稱「齊昕走了」，又指對方走突然，「沒有留下集（隻）言片語」、「只是安詳的躺在床上」，並指對方前幾天才主動接種流感疫苗。
梁齊昕於1991年9月11日出生，是香港第四屆行政長官、現任全國政協副主席梁振英次女，她曾入讀倫敦政治經濟學院修讀法律系，至2013年休學並返港。梁齊昕過去不少言行惹人關注；2015年，她在萬聖節期間於中環蘭桂坊消遣，期間懷疑情緒失控與的士司機口角，其母親梁唐青儀趕到現場卻遭梁齊昕掌摑，事件引起廣泛討論。
2016年，梁振英未有爭取行政長官連任，理由之一是「家庭原因」；當時他透露梁齊昕已留院多月，有傳她當時在沙田威爾斯親王醫院私家房留醫，由精神科專科醫生負責治療。梁齊昕生前最後一則帖文於上月（3月）6日發出，以黑底白字指自己「非常不適」（Really really really really sick. And I’m rarely sick），並指自己會在3至5日內恢復過來。
絕大部份猝死由心臟問題引致
據香港公立醫院心臟醫生協會指出，猝死定義為癥狀出現後一小時內的死亡個案；猝死個案佔八至九成是心臟問題引起，除了先天有潛伏性的心臟病患如遺傅性心肌肥厚，就以冠心病和心臟衰竭是最常見成因。也有少於5%患者心臟結構雖然正常，他們猝死的原因可能與遺傳性心律不齊（如布嘉達綜合症Brugada Syndrome）或藥物有關。由於心臟病漸趨年輕化，以致猝死病者的年齡亦愈來愈少，特別是吸煙人仕。
猝死10大先兆 及時發現可保命
急性心臟病發的治療有黃金1小時，若果病人能夠在1小時內入醫院進行「通波仔」手術，拯救率可超過九成。只可惜臨床所見，很多人對突發心臟病的病癥認知不足，以致在病發時，常將不適誤以為是胃痛，疲勞或其他疼痛，延誤治療。綜合醫生專家意見，猝死前可能出現以下10大徵狀，值得大家注意：
- 反覆腸胃道症狀
- 經常性莫名疲累
- 胸悶
- 出現不明原因之疼痛
- 頻繁心悸
- 經常性眼前發黑、單側或雙側肢體麻木
- 盜汗
- 經常性頭暈或昏厥
- 呼吸不順、口唇發紫
- 失眠、經常性睡眠窒息
患高血壓 猝死風險高30%
浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾指出，猝死個案近年有年輕化趨勢，當中不乏年輕運動員猝死個案；突如其來的劇烈運動後如出現胸悶、胸痛、頭暈、頭痛等徵狀就要特別留意。 他引用曾刊登於《中國急救醫學期刊》的研究結果，指30歲高血壓病人比一般人的猝死風險高出30%，提醒高血壓病人如血壓控制不佳就容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等，建議30多歲的年輕人亦應注意身體健康，宜養成運動習慣、少捱夜或食宵夜，以免疲勞等因素日積月累，埋下猝死風險。