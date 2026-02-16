植髮｜港男花17萬人工植髮2,000條 術後生頭瘡一年髮絲幾近全脫落
植髮目錄
個案一：標榜「一次見效」 終致出血幾無生髮
洪先生在社交媒體上看到A公司的生髮療程廣告，表示可以讓新客戶免費試做一次療程，並有顧問提供免費諮詢及頭皮分析 。洪先生對生髮療程感興趣，遂到A公司享用上述新客優惠 。
試做免費療程後，顧問根據頭皮分析結果，指洪先生頭皮較油，建議洪先生購買RGA (Regenera Activa) 生髮療程，聲稱這是一種利用自體細胞移植技術，從自身健康頭皮萃取原生細胞和生長因子，再注入脫髮部位以激活毛囊、促進頭髮再生的療程 。洪先生曾查詢療程是否任何人也適合，以及是否需要醫生檢查 。顧問表示，只要並非全秃的人都適合，事前亦毋須醫生檢查 。顧問同時亦向洪先生推銷激光療程，以刺激生髮 。
由於RGA療程價格昂貴，洪先生頗為猶豫，但顧問表示可提供較多優惠，例如贈送激光療程 。而遊說期間，顧問亦分享了不少其他顧客接受RGA療程後生髮效果明顯的成功例子，宣傳資料上寫着療程「一次見效」 。最終洪先生被成功遊說，同意購買三次RGA 療程（價值70,000元）及12次激光療程（價值18,000元），合共88,000元 。此外，A公司再額外贈送了12次激光療程 。
首次接受RGA注射後，洪先生因頭皮傷口持續出血而需求醫，他向A公司職員反映後卻只獲口頭致歉 。洪先生其後繼續接受第二及第三次RGA注射，亦有使用激光療程，惟頭髮濃密度與療程前幾乎無異，與「一次見效」相距甚遠 。洪先生曾於療程期間就成效向A公司提出質疑，但A公司回覆卻指負責職員已離職，新接手的職員需時重新了解洪先生的情況，因此影響跟進效率 。
由於對A公司生髮療程的成效及服務不滿，洪先生正式向A公司作出投訴 。A公司提出可補償兩至三次激光療程，然而洪先生對A公司的生髮療程成效已失去信心，遂向消委會作出投訴，希望A公司安排退款 。
消委會跟進 A公司回覆指洪先生購買療程前，他們已詳細解釋療程內容及合約條款 。合約列明所有療程不可退款及轉讓，且療程效果受多種因素影響，因此亦設有條款列明「本公司並不保證有關療程之成效」，最終拒絕退款 。由於雙方未能就個案達成和解，消委會已建議洪先生可考慮諮詢法律意見，或申請消委會的「消費者訴訟基金」 。
個案二：花17萬人工植髮 生頭瘡且一年即脫落
葉先生對植髮療程有興趣，因此向B公司查詢療程詳情，職員表示人工植髮效果可維持約六至八年 。葉先生遂同意購買人工植髮療程，合共植入2,000條人工髮絲，療程費用約17萬元 。B公司建議葉先生先植入200條髮絲以觀察效果，葉先生表示同意並於6月上旬進行療程 。療程後，葉先生按照B公司的指示清潔頭髮，雖有少量人工髮絲脫落，但葉先生認為情況可以接受，而頭皮亦沒有出現異樣 。他遂在10月上旬進行第二次療程，植入1,000條人工髮絲 。
在第二次植髮療程完成後不久，葉先生雖仍然按照指示清潔頭髮，但已植髮的區域卻出現紅腫、發炎及頭皮生瘡等情況，人工髮絲亦大量脱落 。B公司雖然有確認葉先生頭皮發炎的情況，但其後雙方沒有頻繁溝通，而公司僅在12月和翌年6月為葉先生安排頭皮護理服務，期間亦沒有持續跟進其康復情況，也沒有植入餘下的人工髮絲 。
葉先生表示植髮後僅一年，植入的人工髮絲便已差不多全部脫落，與B公司職員及廣告聲稱可維持六年以上的效果相差甚遠 。加上植髮區域的頭皮反覆地發炎及生頭瘡，職員雖然曾經為他安排頭皮護理，但卻未有積極跟進他的康復情況及提供進一步協助 。葉先生因此向消委會求助，希望可以透過調停獲得退款 。
消委會跟進 B公司回覆消委會反駁葉先生的投訴，指葉先生未有積極使用該公司提供的免費頭皮護理服務，導致頭皮情況惡化，又表示已經建議葉先生按公司建議清潔頭髮，故拒絕就個案安排退款 。葉先生不接受B公司之回覆，指發現植髮區域發炎時已經發訊息予B公司的職員要求跟進，惟職員處理緩慢，兩個多月後方能落實預約 。
另外，葉先生亦表示職員不曾告知該免費頭皮護理服務的重要性，否則他必會定期使用 。經消委會再次調停後，B公司將事件歸因於雙方溝通不足，最後安排葉先生與主診醫生會面，並會按醫生的建議提供後續治療方案 。B公司表示已主動為葉先生作出預約，而及後葉先生亦未有再聯絡消委會要求跟進 。消委會已將個案轉介衛生署跟進 。
涉及醫療程序須由註冊醫生施行
衛生署指出，植髮及涉及注射的程序屬醫療程序，應由本地註冊醫生施行。《醫生註冊條例》規定，非註冊醫生進行相關醫療行為屬違法，可處罰款及監禁。此外，《私營醫療機構條例》規定，涉及細胞移植的醫療程序必須在持牌日間醫療中心進行。《不良廣告（醫藥）條例》亦禁止發布可能誘使他人使用醫療程序的誤導廣告。
消委會表示，業界應如實披露療程原理、所需次數、效果持久度及潛在副作用，並說明成效受個別因素影響。如涉及醫療程序，必須由註冊醫生施行並於合規場地進行。療程後應主動跟進消費者狀況，完善投訴處理機制，避免因職員更替而影響服務質素。消費者在購買前應了解療程是否屬醫療程序、施行者資格及潛在風險，不宜輕信名人代言或「成功案例」。應保留合約及療程紀錄，並管理合理期望。若療程後出現不適，應即時求醫及與商戶商討後續安排。