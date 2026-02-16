植髮｜港男花17萬人工植髮2,000條　術後生頭瘡一年髮絲幾近全脫落

植髮、生髮療程廣告鋪天蓋地，標榜「一次見效」「可維持多年」，但消費糾紛亦屢見不鮮。消委會接獲個案顯示，有男士購買聲稱「一次見效」的生髮療程，注射後傷口持續出血需自行求醫，最終髮量幾乎無變，惟合約卻列明「不保證成效」並拒絕退款；另有一名男士接受人工植髮，職員指效果可維持六至八年，惟第二次療程後植髮區域紅腫發炎、生頭瘡，人工髮絲大量脫落，一年後幾近全數掉清，與宣傳落差甚大。