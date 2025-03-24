止咳偏方｜女子患肺炎久咳半年不癒 飲紅茶溝綠茶3日止咳 中西醫拆解療效：勿亂試

近日天氣反覆，冷暖不定，不少人都出現喉嚨痕癢或久咳不癒情況。有女網民去年年中就染上肺炎，無法咳出濃痰且久咳不癒。其實事主稱嘗試「偏方」，只花3天就成功止咳，效果驚人，吸引不少網民跟風嘗試。多名醫生就分別從中醫及西醫角度，嘗試拆解該款偏方是否真如事主所言一般有效。

