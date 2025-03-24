止咳偏方｜女子患肺炎久咳半年不癒 飲紅茶溝綠茶3日止咳 中西醫拆解療效：勿亂試
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近日天氣反覆，冷暖不定，不少人都出現喉嚨痕癢或久咳不癒情況。有女網民去年年中就染上肺炎，無法咳出濃痰且久咳不癒。其實事主稱嘗試「偏方」，只花3天就成功止咳，效果驚人，吸引不少網民跟風嘗試。多名醫生就分別從中醫及西醫角度，嘗試拆解該款偏方是否真如事主所言一般有效。
該位台灣女網民日前於Threads分享，指自己久咳不癒，其後聽信一種偏方，將無糖綠茶混合半糖紅茶，飲3日之後成功化痰止咳，大讚偏方有效。據了解，事主去年5月確診肺炎，其後一直有久咳不癒問題，更因而反覆出現上呼吸道感染，喉嚨內濃痰亦無法咳出。
中醫觀點：綠茶除火、紅茶溫脾胃
台灣彰化馬光中醫師劉宗昇接受當地傳媒訪問時指，綠茶在中醫古籍中被視為性寒、味苦的飲品，具有清熱除火、下氣消食、利水滲濕等功效，適合熱病初起、口渴咽乾等症狀；紅茶則因發酵而性轉溫，雖無直接記載，但根據中醫理論，紅茶味甘、微苦，性溫，入脾、胃、心經，具有溫補和促進循環的作用。
混合兩種茶「寒溫並用」 加糖恐生痰濕
劉宗昇表示，將無糖綠茶與半糖紅茶混合，可能在一定程度上形成「寒溫並用」的效果，對於寒熱錯雜或痰熱初轉寒證的咳嗽或許有潛在作用，例如綠茶能清肺熱、化痰，紅茶有溫脾胃、助氣化，適合寒熱錯雜或痰熱初轉寒證的咳嗽。
然而劉宗昇認為這種組合缺乏針對性，糖分可能滋生痰濕，反而加重咳嗽。劉宗昇強調，中醫治療咳嗽需辨證論治，應根據患者的具體情況選擇合適的治療方案。
西醫觀點：茶鹼有助止咳惟功效有限
台灣耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，該偏方有一定的科學依據，但效果有限。陳亮宇透過以下3方面，嘗試拆解紅綠茶混合的止咳功效：
- 保持溫熱：凍飲可能刺激氣管，反而加重咳嗽症狀。
- 補充水分：飲用綠茶與紅茶能增加水分攝取，有助於稀釋痰液並促進排出。
- 茶鹼成分：茶中含有的茶鹼是一種支氣管擴張劑，可對緩解咳嗽略有幫助，但其濃度遠低於藥物劑量，因此作用有限。
對此，陳醫生提出以下多項止咳建議供大家參考：
- 多飲暖水：溫熱的水能滋潤乾燥的喉嚨，減少因喉嚨搔癢引發的咳嗽
- 食用蜂蜜：每天飲用一匙蜂蜜也可能帶來意想不到的效果；有研究顯示，蜂蜜在某些情況下可能比止咳藥水更有效，但要留意1歲以下嬰兒不可食用。
陳亮宇醫師提醒，寒冷乾燥的天氣出門時應戴口罩，以防冷空氣刺激氣管，進一步加重咳嗽。他呼籲民眾在面對健康問題時保持理性，不盲目跟風嘗試網絡上的偏方，以免延誤治療時機。