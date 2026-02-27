每日步行一萬步？只是日本廠商廣告口號 研究：7500步益處見頂 4招輕鬆儲步數
每日步行一萬步目錄
事源1964年東京奧運掀起運動熱潮，日本公司Yamasa乘勢於1965年推出名為「Manpo-kei」（萬步計）的計步器。九州保健福祉大學波多野義郎博士研究指出，日人日均走3500至5000步，若升至一萬步可多耗300至500卡路里以防肥胖。加上日文「萬」字形似步行的人，這個口號便席捲全球成為健康標準。
研究：最佳步數因年齡而異
既然一萬步起初只是商業宣傳，從現代科學角度來看，我們到底真正需要走多少步？馬薩諸塞大學阿默斯特分校團隊於2022年在權威期刊《刺針公共衛生》發表的薈萃分析，該研究涵蓋了15項國際隊列、合共逾4.7名成年人的數據。
研究指出，最佳的步數目標會因年齡而異，我們根本毋須盲目劃一追求一萬步。數據證實，對於60歲或以上的長者，每天走6000至8000步便已達到最佳的降低死亡風險效果；至於60歲以下的成年人，目標則應設定為每天8000至一萬步，其死亡風險的降幅才會趨於平穩。研究說明把步行融入生活固然重要，但應根據自身的年齡及體能來制定合理目標。
哈佛研究：每日7500步效果見頂
另一方面，哈佛大學一項研究則追蹤了16741名平均72歲的年長女性，發現相較於每天走2700步的群組，每天步行約4400步的女性過早死亡風險降41%。當步數達約7500步時，降低死亡率的益處便見頂，這意味著，每天走超過7500步無法進一步降死亡率。
對於生活繁忙的都市人來說，如果連6000步也達不到，是否就徒勞無功？2023年歐洲一項涵蓋逾22萬人的大型研究就證實，每天只需走3967步，已開始顯著降低心血管病風險及全因死亡風險，反映即使起步點低，微小的步數增幅也極具「保命」價值。
4招日常輕鬆累積步數
其實我們只要在生活作出一點改變，把步行自然地融入生活，便能每日輕鬆達標：
一、把握通勤時間：提早一個車站下車步行，或將車停泊在較遠的停車場
二、打破久坐習慣：在辦公室親自走到同事座位溝通；講電話或等開會時來回踱步
三、改變休閒模式：捨棄升降機或扶手電梯，盡量改行樓梯
四、善用閒碎空檔：等待微波爐翻熱食物或刷牙時原地踏步，避免身體完全靜止
「每日一萬步」雖始於商業營銷，卻推動了全球步行風氣，最重要是鼓勵大家打破久坐惡習，按年齡及體能把步行融入生活。
慣性頭痛｜返工即頭痛收工即生猛？ 拆解「情景性頭痛」3招自救紓緩
甲狀腺癌4大症狀易忽略錯過治療 醫生：「最惡1種」5年存活率低於10%
港男泰國按摩「Lock頸」致單眼失明 5大部位亂按恐中風致癱 拆解啪骨/正骨/按摩/脊椎矯正風險
回到目錄