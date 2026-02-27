每日步行一萬步？只是日本廠商廣告口號 研究：7500步益處見頂 4招輕鬆儲步數

「每日一萬步」常被視為維持健康的黃金法則。「一萬步」深植人心，隨着智能裝備普及，不少人每天也努力達標。然而這項健康指標原來並非源於嚴謹科學，而是一個日本的廣告口號。究竟每天需走多少步才能獲健康效益？多項大型研究已為我們提供最新答案。