油漱法｜低成本改善口臭 醫生教用1種油漱口 避免牙周病牙齦炎同時排毒
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坊間經常流傳「以油漱口」比用清水效果更佳，但不少人對這種自然療法仍抱有疑問。有醫生就指出，事實上不少外國專家都認為使用一種油漱口其實有助改善口腔健康，同時還有助清除全身毒素，做法雖不能取代牙刷或牙線，但的確有一定程度輔助效果。
醫生講解「油漱法」正確做法
台灣家醫科醫生李思賢醫師早前於其Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」撰文解釋，油漱法（Oil Pulling）顧名思義是用油代水用以漱口。傳統上使用的是芝麻油，但現代人多選擇椰子油，因為其味道較溫和，且含有抗菌的月桂酸。
他建議早上起床後、刷牙之前，取一大匙（約10-15毫升）椰子油含在口中，慢慢漱口10到20分鐘然後吐掉，再如常刷牙及漱口。
以油代水漱口具科學根據
李思賢指出油的質地能吸附脂溶性物質，與唾液混合後乳化，幫助細菌代謝，減少口腔內的毒素負荷，故此油漱法亦具有排毒效果。此外，油漱法還有「微生物調節」作用，透過桂酸能有效抑制壞菌，避免口腔內菌叢平衡（oral microbiome）失衡，減低牙周病、蛀牙及口臭問題。
李思賢又指有關做法有科學研究支持；2015年發表在「Nigerian Medical Journal」的研究顯示，60位牙齦炎患者連續採用「油漱法」一星期後，牙菌斑指數和牙齦炎指數顯著下降，證明椰子油具有抗菌和抗炎的潛力。2020年發表於「Heliyon」期刊的一篇系統性回顧分析了12項研究，結果也肯定椰子油漱口在一定程度上能減少牙菌斑和改善牙齦發炎。
不能代替牙刷牙線
李思賢提醒，使用油漱口後要避免將油直接吐在水槽中，以免油脂凝固後造成水管阻塞；漱口時也不宜過度用力，以免下巴痠痛。最後，李思賢強調油漱法不能取代刷牙，漱口後仍需正常刷牙和使用牙線以維持口腔健康。