油漱法｜低成本改善口臭 醫生教用1種油漱口 避免牙周病牙齦炎同時排毒

坊間經常流傳「以油漱口」比用清水效果更佳，但不少人對這種自然療法仍抱有疑問。有醫生就指出，事實上不少外國專家都認為使用一種油漱口其實有助改善口腔健康，同時還有助清除全身毒素，做法雖不能取代牙刷或牙線，但的確有一定程度輔助效果。

