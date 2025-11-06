腎病｜尿液清澈明≠健康 4種情況恐患腎病 泌尿科醫生：2種顏色先算正常
尿液的顏色常被視為健康的指標，當尿液混濁時，許多人會認為是因為水分不足。然而，台灣泌尿科專家王士綱指出，長期尿液透明並不一定代表健康，這可能是腎臟發出的求救信號。理想的尿液顏色應該是淡黃色或淺稻草色，這顯示體內水分與代謝平衡，腎臟正常運作以濃縮和排泄廢物。
尿液顏色與腎臟健康關係
王士綱在社交媒體上表示，尿液顏色是身體水分代謝和腎臟功能的指標。許多人誤以為多喝水後尿液越透明越健康，但這只是部分正確。若長期出現透明尿、頻尿或夜尿次數每晚超過兩次，可能反映出飲水過量，導致身體水分調節異常，增加腎臟負擔。
過量飲水的潛在風險
他進一步解釋，當水分攝取量超過身體需求時，腎臟需加倍運作以排出多餘水分，長期下來可能導致腎臟過度耗能，甚至引發電解質失衡、低鈉血症等問題。嚴重時可能出現頭暈、肌肉無力、噁心，或在極端情況下引發抽搐與意識混亂。
透明尿4大常見原因
- 過度飲水引致的水中毒。
- 糖尿病患者因高血糖，導致尿液滲透壓上升，造成頻尿。
- 慢性腎臟病早期，腎臟濃縮廢物能力下降。
- 使用利尿劑、咖啡因或酒精等刺激性飲品。
尿液現2種顏色先算正常
王士綱指出，理想的尿液顏色應呈淡黃色或淺稻草色，這代表體內水分與代謝平衡，腎臟正常濃縮與排泄廢物。若尿液顏色偏深，可能是水分攝取不足或腎臟濃縮廢物功能啟動等原因。
正確飲水建議
他強調，「多喝水」不等於「喝得健康」，應適量飲水並定期觀察尿液變化，若發現尿液顏色異常，應進一步接受腎功能檢查與血液電解質分析，以便及早發現問題並進行治療，保護腎臟健康。
根據衛福部國健署的建議，成人每天應飲用6至8杯，每杯240毫升的水。國小學童至少應飲用1500毫升的水，應分次小口慢慢喝，並根據當日活動和環境適度調整，不要等到口渴才喝水。如有疾病，應諮詢醫師以確定適合的飲水量。