腎病｜尿液清澈明≠健康 4種情況恐患腎病 泌尿科醫生：2種顏色先算正常

尿液的顏色常被視為健康的指標，當尿液混濁時，許多人會認為是因為水分不足。然而，台灣泌尿科專家王士綱指出，長期尿液透明並不一定代表健康，這可能是腎臟發出的求救信號。理想的尿液顏色應該是淡黃色或淺稻草色，這顯示體內水分與代謝平衡，腎臟正常運作以濃縮和排泄廢物。

