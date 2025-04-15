泌尿道感染｜ 預防泌尿道感染54% 醫生推薦1款飲品 效果媲美抗生素/益生菌
研究證實蔓越莓有助預防尿道感染
台灣內分泌新陳代謝科醫生陳潔雯日前在社交平台上分享，她引述《Cochrane系統性文獻回顧》及《JAMA》兩篇研究，指蔓越莓（又稱蔓越橘、小紅莓）對泌尿道感染確有幫助。泌尿道感染通常由大腸桿菌等細菌侵入泌尿系統引起，導致頻尿、灼熱感及下腹或腰側疼痛等症狀。經常性反覆感染的女性、年幼孩童及接受放射治療的病患需特別注意。
陳潔雯解釋，蔓越莓中含有的「原花青素」（PAC）能抑制大腸桿菌附著在膀胱內壁，降低感染風險。簡單而言，這種成分讓細菌難以附著，從而更容易被沖走，達到預防泌尿道感染的效果。
預防功效堪比抗生素、益生菌
研究顯示，蔓越莓的預防效果與長期低劑量使用抗生素相當，但不會引起抗藥性問題，副作用也較少，是較安全的選擇。此外，蔓越莓在降低泌尿道感染發生率方面比益生菌更有效，雖然益生菌有助於維持腸道與陰道菌叢平衡，但在直接預防泌尿道感染方面效果不如蔓越莓。
預防女性泌道感染達26%
陳潔雯指出，對於泌尿道反覆感染的女性，持續食用蔓越莓製品可降低再次感染的機率約26%。對於容易尿道感染的兒童，感染風險可減少約54%。此外，曾接受膀胱癌或前列腺癌放射治療的人，術後補充蔓越莓可將感染機率降至約53%。
3類人士或不適用
然而，並非所有人都能從蔓越莓中獲益，例如孕婦、住在療養院的老年人及有膀胱排空問題的成年人。陳潔雯提醒，對於這些族群，平時多喝水、不忍尿、注意衛生，並遵循醫師建議的其他方法，也是有效的預防措施。若發生泌尿道感染，仍需就醫治療，必要時使用抗生素。蔓越莓僅是預防方法之一，並非治療感染的藥物。
約6成女性患泌尿道感染
泌尿道感染（Urinary tract infections，UTI）是常見於婦女的疾病。根據醫學文獻，每兩名婦女中即有一名曾經患上泌尿道感染，而約六成女性一生中曾經歷一次或以上有症狀的感染。泌尿道感染大部分情況由大腸桿菌引致，包括尿道炎、膀胱炎、腎炎。泌尿道感染的症狀通常很明顯，並有機會復發；如果得不到適當的治療，後果可能很嚴重。
泌尿道感染症狀
- 尿頻：次數頻密，但每次只能排出小量尿液
- 小便時感到赤痛、灼熱
- 尿液混濁，甚至帶血
- 小腹脹痛（近恥骨位置），顯示膀胱感染
- 如有發熱、腰背痛、作悶、嘔吐，顯示腎臟可能受到感染
為何女性有較高機會患上尿道炎？
女性比男性患上泌尿道感染的機會為高，主要由於生理結構有別：
尿道長度
男性的尿道長約15厘米，而女性的尿道只有5厘米，所以細菌容易直上膀胱，再逆流而上到達腎臟。
性行為的刺激
陰莖的進入，不但刺激性器官，也會把外陰部的細菌送入女方的尿道。
尿道的開口部位
男性尿道口開於陰莖前端，女性尿道口則開於外陰部，鄰接陰道口，也靠近肛門，又被大小陰唇包圍著。假如外陰不清潔或如廁後從肛門向前抹拭，便很容易受到外陰、陰道或者肛門內細菌侵襲而引起感染。
特別容易感染的時期
- 懷孕期：膨脹的子宮壓着膀胱，令膀胱未能完全排清小便
- 更年期：抵抗力減弱
泌尿道感染治療方法
- 患者應按醫生指示完成整個療程的抗生素，不應中途停藥；否則細菌可能產生抗藥性，患者便需要較長時間服用較強勁的抗生素才能把細菌徹底消滅。
- 患者應飲用大量開水，因為充足的尿量有助將細菌從尿道沖洗出體外。
- 如患有糖尿病或尿道結石，應接受適當的治療，才能預防泌尿道感染。
泌尿道感染預防方法
- 保持個人衞生
- 如廁後應從外陰由前往後至肛門抹拭
- 要注意房事衞生，及後要排清小便
- 避免使用含香料成分的肥皂、梘液、陰道灌洗液
- 避免穿着太緊身或不透氣的褲（包括內褲）
- 多喝清水
- 避免習慣忍尿
- 提高警覺，及早發現和醫治