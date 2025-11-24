洗衣球意外｜洗衣球黏著女子徒手撕 洗衣液濺入眼傷角膜險盲 專家提醒急救步驟切勿用手捽
洗衣球容易計算用量又方便儲存，不少家庭都會選用洗衣球來代替洗衣粉。但方便的同時，要留意洗衣球內含的化學物質可能對人體帶來威脅，一旦存放或使用方式不當，隨時可能變成家居環境的「計時炸彈」。
綜合內地傳媒報道，內地一名姓王女士（化名）準備洗衣時，發現早前囤積的洗衣球因經歷夏季高溫存放，外層薄膜融化導致幾顆膠囊緊緊黏在一起。她一時大意，未料一個小動作，竟差點令她雙目失明。
洗衣球黏住 女子撕開致洗衣液噴出
當時王女士一心將黏住的洗衣球分開，便嘗試徒手用力將黏住的膠囊扯開，未料洗衣球卻突然爆開，膠囊內部的高濃度洗衣液受壓爆開，衝擊力導致液體直噴事主面部，部分更濺入右眼。事發後王女士感到眼部劇痛、眼淚直流，視線亦隨之變得一片模糊，連家中傢俱的輪廓亦無法看清。更甚者，其右眼出現嚴重畏光症狀，即使是室內正常的燈光，亦令她感到刺眼難忍。
化學物質傷角膜 女子視力急跌險盲
家人見狀立即將其送院求醫。經眼科醫生詳細檢查後，證實王女士的右眼遭受「角膜化學性燒傷」，視力急跌至僅餘0.06。幸而經過適切治療，其視力最終得以恢復至受傷前的水平。
急救切忌揉眼 謹記沖洗15分鐘
事實上，洗衣球引致眼部受傷的個案並非單一事件。這類產品內的洗滌劑濃度極高，含有高濃度的表面活性劑及鹼性成分，滲透性極強。一旦接觸到眼部黏膜，會造成不同程度的刺激與損傷；若化學物質在眼內停留時間過長，更會破壞角膜上皮層，隨時影響視力復原，造成不可逆轉的傷害。
萬一不幸發生洗衣膠囊液體濺入眼睛的意外，正確的緊急處理程序是保住視力的關鍵。專家建議採取以下急救措施：
- 即時沖洗：立即用流動的冷水持續沖洗眼睛至少15分鐘，期間應轉動眼球，確保徹底清洗。
- 保護健眼：沖洗時應小心保護另一隻未受傷的眼睛，避免化學液體流入健康的眼睛造成二次傷害。
- 避免捽眼：揉眼動作不僅會加劇化學物質對眼球的摩擦損傷，更可能引發細菌感染，絕對是大忌。
- 儘快求醫：完成初步處理後，應盡快前往眼科急症室作進一步檢查及治療。
勿放廁所露台 專家籲避開高溫潮濕
醫生建議大眾檢查家中洗衣球的存放位置，如放在露台、洗手間等高溫或潮濕的地方就應盡快轉移至陰涼、乾燥且通風的櫃內，並確保遠離熱源及水源。
此外，專家建議市民應根據家庭人數及洗衣頻率來計算購買量，儘量做到「用幾多買幾多」；一般儲備1至2個月的用量便已足夠，避免因長期存放導致膠囊變質或外膜性狀改變。最後，由於洗衣膠囊外觀色彩鮮艷、形狀圓潤，極易被幼童誤當成糖果或玩具，家長務必將其妥善存放於兒童無法觸及之處。