流感可致7大併發症 5類食物預防嚴重併發症 醫生：1個時間食維他命C最佳
廣告
台灣知名女星大S徐熙媛近日在日本旅遊期間因流感併發肺炎不幸去世。有醫學專家提醒流感並非僅是小病，嚴重時可能引發肺部、心血管及神經系統等多種致命併發症。除了藥物治療外，醫生建議流感患者應補充5類營養素，以緩解症狀並預防重症。
5種營養素預防7大流感嚴重併發症
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其Facebook專頁分享一個病例，指一名50歲的健康患者在年初外遊後感染流感，導致肺炎及急性呼吸窘迫綜合症(ARDS)，需在深切治療部住院一週，情況穩定後再轉至普通病房留醫一週才出院。劉醫生建議，若不幸感染流感，除了就醫外，應多攝取以下5類營養素，可有效防止肺炎、急性呼吸窘迫症候群、心肌炎、心包膜炎、腦炎、吉巴氏症候群及橫紋肌溶解症7大嚴重併發症、加速康復：
1.維他命C
維他命C能提升免疫力、抗氧化，並減輕感冒期間的症狀。其食物來源包括柑橘類水果如柳橙、葡萄柚，奇異果，紅椒及綠葉蔬菜。一般保健建議每日攝取1000毫克，感冒時可增加至2000毫克，分次服用。
2.維他命D3
維他命D3有助於調節免疫系統，降低病毒感染風險。可透過曬太陽（每天15至30分鐘）、食用深海魚、蛋黃或維他命D3補充劑獲得。一般保健建議每日攝取1000至2000 IU，感冒時可短期增加至5000 IU以加速免疫反應。
3.鋅
鋅能抑制病毒複製，縮短感冒持續時間。其來源包括南瓜子、紅肉、堅果及海鮮（牡蠣含量最高）。感冒時建議每日攝取10至15毫克，最多不超過40毫克。
4.益生菌
益生菌有助於支持腸道免疫，減少病毒感染後的腸胃不適。可從乳酪、泡菜、味噌及益生菌補充劑中獲得。
5.Omega-3脂肪酸
Omega-3脂肪酸能減少發炎並提升免疫反應。其來源包括魚油、亞麻籽及奇亞籽。
營養素與藥物宜隔開服用
劉醫生提醒，部分營養素補充劑應與感冒藥隔開服用：
- 維他命C與感冒藥（如止痛退燒藥、抗組織胺）建議間隔2小時，腸胃敏感者應與食物同服。
- 鋅不宜與抗生素（如四環黴素、喹諾酮類抗生素）同時服用，應間隔2小時以上。
- 維他命D3及Omega-3與一般感冒藥無明顯交互作用，可與食物同服以提升吸收率。
服用抗生素時不需停用益生菌，但應間隔2小時以上，因抗生素會殺死腸道內的好菌與壞菌，同時補充益生菌可減少腸道菌叢失衡，降低腹瀉及腸胃不適的風險。最佳補充時間為服用抗生素後2小時。
圖片來源：FB圖片