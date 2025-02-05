流感可致7大併發症 5類食物預防嚴重併發症 醫生：1個時間食維他命C最佳

台灣知名女星大S徐熙媛近日在日本旅遊期間因流感併發肺炎不幸去世。有醫學專家提醒流感並非僅是小病，嚴重時可能引發肺部、心血管及神經系統等多種致命併發症。除了藥物治療外，醫生建議流感患者應補充5類營養素，以緩解症狀並預防重症。

