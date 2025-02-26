浸院日間醫療服務進駐東九龍 迎合社區醫療需求
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香港浸信會醫院（浸會醫院）一直本著「全人醫治．榮神益人」的宗旨，不斷提升醫療質素，拓展服務範疇。為配合社區服務發展，特別是九龍東區居民及上班族的醫療需要，浸會醫院轄下首座日間醫療中心，名為「浸信會東九龍醫療中心」，現已投入服務。
浸信會東九龍醫療中心啟用 成區內首座全棟式日間醫療中心
選址於觀塘南商貿區（牛頭角），浸信會東九龍醫療中心樓高30層，佔地超過90,000平方呎，提供一站式日間醫療服務，包括普通科和多個專科門診，包括兒科、耳鼻喉科、糖尿及內分泌科、外科、整形外科、皮膚科、骨科、眼科、泌尿科、老人科、心臟科、呼吸系統科等。
中心亦設有化驗和放射診斷服務，並提供日間手術、血液透析（洗腎）和化療服務等。至於專職醫療方面，設有物理治療、營養服務，提供康復治療及健康管理，以全面滿足社區醫療需求。
實踐智慧醫療 提升病人整體求診體驗
智慧醫療乃大勢所趨，浸會醫院自2021年開展「智慧醫院」計劃。東九龍醫療中心採用多項智慧及環保建築設計，並全面推行新開發的《浸醫通》手機應用程式，用戶可以透過應用程式，更方便預約診症、預覽到診當日流程、使用網上付款功能、查閱藥物及指定醫療報告等，期望用戶能獲得更佳的醫療服務體驗，輕鬆掌握自己及家人的健康。新醫療中心會繼續與浸會醫院保持緊密聯繫，聯成一線，為市民提供無縫的醫療體驗。
浸信會東九龍醫療中心
了解更多：https://www.hkbh.org.hk/EKMC/zh/
專欄：浸醫與你
撰文：香港浸信會醫院