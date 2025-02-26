浸院日間醫療服務進駐東九龍 迎合社區醫療需求

香港浸信會醫院（浸會醫院）一直本著「全人醫治．榮神益人」的宗旨，不斷提升醫療質素，拓展服務範疇。為配合社區服務發展，特別是九龍東區居民及上班族的醫療需要，浸會醫院轄下首座日間醫療中心，名為「浸信會東九龍醫療中心」，現已投入服務。

