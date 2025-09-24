指炎解碼：風濕類疾病宜早診早治

如果你的手指或腳趾突然腫脹，腫得像「香腸」一樣？那就要小心，這可能是「指炎」（Dactylitis）。指炎是指單一手指或腳趾的瀰漫性腫脹，雖然未必影響其他關節，卻可能是身體免疫系統出現問題的警號。常見成因包括細菌感染、銀屑病關節炎、周邊性脊椎炎、痛風，或較少見的類肉瘤病等。

