指炎解碼：風濕類疾病宜早診早治
如果你的手指或腳趾突然腫脹，腫得像「香腸」一樣？那就要小心，這可能是「指炎」（Dactylitis）。指炎是指單一手指或腳趾的瀰漫性腫脹，雖然未必影響其他關節，卻可能是身體免疫系統出現問題的警號。常見成因包括細菌感染、銀屑病關節炎、周邊性脊椎炎、痛風，或較少見的類肉瘤病等。
病例分享
35歲的建築師陳先生（化名），兩年前開始右手食指和中指反覆腫脹，每隔三至四個月發作一次。最初只要服用消炎止痛藥，腫脹便會消退，因此未有求醫。隨時間過去，發作頻率大增，幾乎每星期一次，手指腫脹難以握拳，連打字和畫圖等精細工作也受到影響，導致他經常未能按時完成工作，甚至需要請病假。他和家人嘗試各種民間療法及偏方，卻未見好轉，反而日益嚴重。幸好，家庭醫生及時將他轉介至風濕科，病情才得以改善。
診斷及診治
要確定病因，及早接受專業諮詢甚為重要。專科醫生會先瞭解病情，排除外傷或異物插入（常見於從事焊接、木工或海鮮處理的人士）等因素，判斷是否屬於急性感染。醫生亦會檢查患者的身體狀況，觀察其皮膚及指甲有否銀屑病症狀，以及評估脊柱的活動能力。若有需要，醫生亦會建議患者進行血液檢測，包括發炎指標、腎功能、鈣磷水平，也會檢驗 HLA-B27 基因（與脊柱炎及銀屑病關節炎相關）及與類風濕關節炎相關的抗體等。另外，影像檢查如超聲波或磁力共振（MRI），比傳統X 光更能清晰顯示軟組織發炎的情況，MRI還可幫助排除骨髓炎或腫瘤等嚴重疾病。
經檢查後，發現陳先生的母親有銀屑病關節炎病史，他本人也有早期銀屑病皮膚及指甲病變，血液發炎指數偏高，而且帶有 HLA-B27 基因。MRI 造影掃描顯示典型的肌腱鞘發炎，並無腫瘤或感染跡象。因此確診爲銀屑病關節炎引起的指炎。
專科醫生隨即為陳先生處方了消炎止痛藥及抗風濕藥物（如甲氨蝶呤）以緩解病情，後因應治療效果再加用生物製劑。接受治療後，他的症狀迅速緩解，現已完全恢復正常工作與生活。
指炎有時可能是風濕免疫疾病的早期徵兆。若發現您或家人出現類似症狀，切勿輕視，應及早求醫接受專業診斷與治療，有助控制病情，早日回復健康生活。
專欄：浸醫與您
撰文：何智醫生 風濕病科專科醫生